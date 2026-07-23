Alcalde de Manizales y Gobernador de Caldas piden a presidente electo priorizar la seguridad

Manizales

La ciudad de Manizales se ha destacado por su orden público controlado, por eso el mandatario local invita al presidente electo Abelardo De La Espriella, visitar esta capital para trabajar de la mano en favor de la seguridad.

“El presidente viene con energía, se nota en su discurso, es un hombre permeado por la patria. Esperamos que (De La Espriella) venga y nos acompañe con el tema de seguridad, esperamos trabajar con él. Vamos a jugarle a las políticas públicas del nuevo presidente de la república, lo acompañaremos desde este gobierno local”, señala Jorge Eduardo Rojas, alcalde de la capital caldense.

Entre tanto, hay vigilancia especial en las fronteras de Caldas con Antioquia y Risaralda para evitar que grupos al margen de la ley se asienten en este departamento.

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“Hemos tenido problemas en años anteriores en La Dorada, Riosucio, Pensilvania, Samaná y Anserma por la presencia de grupos armados, pero no descansamos un solo momento, reconocemos a la policía y al ejército su labor de reducir el brote de violencia de posibles grupos armados, debemos actuar para que la gente esté tranquila y por eso hay presencia de la fuerza pública en el territorio”, indica Henry Gutiérrez Ángel, gobernador de Caldas.

Entre tanto, las autoridades recorren el área rural en Anserma para supervisar que presuntos grupos armados no transiten y no se asienten en la jurisdicción.