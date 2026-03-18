“Cinco de cada diez construcciones en Cúcuta no cuentan con licencia”: concejal Julián Rolón

Cúcuta.

Cinco de cada diez construcciones que se adelantan en Cúcuta se realizan sin la licencia correspondiente, advirtió el concejal Julián Rolón, quien alertó sobre el impacto de estas irregularidades en el urbanismo y las finanzas del municipio.

“En estos días hablaba con el curador urbano de la ciudad y nos dejaba alarmados, de 10 construcciones, cinco se realizan sin licencia, y de esas cinco, algunas solicitan el permiso, pero no terminan el trámite. El hecho de que usted tenga la valla amarilla no significa que pueda construir; para eso se necesita la valla blanca y culminar el proceso”, explicó.

Rolón añadió que la situación genera impactos económicos y urbanísticos.

“Estamos viendo con preocupación cómo se han venido realizando obras sin los debidos permisos, personas que modifican sus casas y las convierten en locales comerciales, bares o restaurantes, sin control. Eso afecta los recursos del municipio y genera problemas con la actualización catastral”, señaló.

El concejal también destacó que la falta de control puede inflar el valor de las propiedades de manera inesperada.

“Cuando una vivienda pasa de habitacional a comercial sin legalizarse, su valor aumenta, y eso genera molestias y dificultades para los propietarios, porque no se hizo la transformación de manera legal y oportuna”, concluyó.

Las autoridades locales advierten que, de no implementarse un control efectivo sobre las construcciones, el crecimiento urbano irregular continuará impactando la planificación y los ingresos del municipio.