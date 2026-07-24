Caso María Camila Potosí: elevan a $200 millones la recompensa para dar con responsables del crimen

Cali, Valle del Cauca

La Alcaldía de Cali anunció que aumentó a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo.

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El alcalde Alejandro Eder señaló que “Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación”. Además, indicó que el propósito también es esclarecer los hechos relacionados con el estado de salud del bebé que esperaba María Camila.

El mandatario reiteró que “En Cali, no toleramos la violencia contra las mujeres ni contra la niñez. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables respondan ante la justicia”.

María Camila había sido reportada como desaparecida el pasado 16 de julio y cuatro días después su cuerpo fue hallado a orillas del río Meléndez, en el sector de La Buitrera, al sur de Cali. Desde entonces, el caso ha generado gran conmoción, especialmente por la incertidumbre sobre el paradero de la bebé que esperaba.

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Mientras su familia asegura que Medicina Legal les informó que la bebé no estaba en el vientre de la joven durante la necropsia, las autoridades aún no han confirmado oficialmente esa información y mantienen abiertas todas las líneas de investigación.