La Ruta del Postre llega por primera vez a cuatro ciudades del país

La Ruta del Postre celebrará su sexta edición entre el 25 de julio y el 2 de agosto. Después de cinco versiones realizadas en Cali, este año llegará por primera vez de manera simultánea a Bogotá, Medellín y Barranquilla, ampliando su alcance a cuatro ciudades del país. La iniciativa busca fortalecer el sector de la repostería, promover el consumo local y apoyar a los establecimientos participantes.

En total participarán 29 establecimientos: diez en Cali, diez en Bogotá, seis en Medellín y tres en Barranquilla. Los visitantes podrán degustar las propuestas creadas para el evento y votar por su favorita. Los ganadores de cada ciudad competirán el próximo 30 de septiembre, en Sopó (Cundinamarca), para elegir el mejor postre de Colombia.

Brany Prado, presidente de Gastronómica, aseguró que la Ruta del Postre se ha convertido en una estrategia para incentivar el consumo y fortalecer un segmento que genera valor para toda la cadena productiva.

Los organizadores proyectan la venta de más de 25.000 postres durante esta edición y estiman un incremento del 78 % en el consumo frente a un fin de semana habitual. Uno de los aspectos diferenciadores de esta versión será la participación de los consumidores en la elección de los ganadores, ya que su calificación, a través de una plataforma tecnológica, hará parte de la decisión final.