Consumo de habitantes de calle en Pereira genera millonarias ganancias a redes de microtráfico

Pereira

Según las investigaciones adelantadas por un grupo especial de la Policía Metropolitana de Pereira, un habitante en condición de calle puede destinar entre 20.000 y 30.000 pesos diarios para adquirir drogas, principalmente basuco, lo que equivale al consumo de entre ocho y diez dosis al día. Este flujo constante de dinero, de acuerdo con las autoridades, representa una importante fuente de ingresos para las estructuras delincuenciales que operan en la ciudad, pues podría haber una población superior a dos mil habitantes en condición de calle generando más de $60 millones en ganancias semanales para estas redes del microtráfico.

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El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, señaló que esta dinámica también tendría incidencia en varios de los hurtos que afectan al centro de la ciudad, que, con el fin de conseguir recursos para mantener el consumo, algunos habitantes en condición de calle terminan involucrados en robos a personas, establecimientos comerciales y otras conductas delictivas.

“Les mostré cómo está el modelo de consumo del habitante en condición de calle. Están de 10 a 30 dosis de consumo diaria. Es un negocio criminal bastante importante”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

La Policía también informó que trabaja de manera articulada con la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Desarrollo Social en la construcción de acciones integrales frente a la población habitante de calle, con el propósito de disminuir la percepción de inseguridad en el centro de la ciudad y atender una problemática que, según las autoridades, requiere no solo acciones policiales, sino también una respuesta social e institucional.y

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Las autoridades reiteraron que el objetivo es atacar tanto las estructuras criminales que obtienen beneficios económicos del microtráfico como las causas que han incrementado la presencia de habitantes de calle en diferentes sectores de Pereira.