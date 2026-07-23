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23 jul 2026 Actualizado 13:25

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Atentado sicarial deja una persona muerta en la avenida La Independencia de Cuba en Pereira

La víctima tendría doble nacionalidad, colombiana y española.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira

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La persona fue identificada como César Augusto Serna Restrepo, quien falleció tras ser atacado con arma de fuego. El crimen movilizó a unidades de la Policía Metropolitana y al Bloque de Búsqueda, que asumió las primeras labores investigativas para determinar los móviles del hecho.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el hombre tendría doble nacionalidad, colombiana y española, y recientemente habría realizado varios viajes internacionales, aspectos que hacen parte de la investigación y que están siendo verificados por los organismos judiciales.

Aunque por el momento no existe una hipótesis concluyente sobre el crimen, una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas, sin que esta versión haya sido confirmada de manera definitiva.

Las autoridades indicaron que el proceso judicial continúa y que en las próximas horas se espera avanzar en la recolección de pruebas que permitan identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia ocurrido en la capital risaraldense.

Sebastián Grajales

Sebastián Grajales

Comunicador Social y Periodista, ha sido presentador y coordinador informativo de Telecafé Noticias,...

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