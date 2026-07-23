Atentado sicarial deja una persona muerta en la avenida La Independencia de Cuba en Pereira

Pereira

La persona fue identificada como César Augusto Serna Restrepo, quien falleció tras ser atacado con arma de fuego. El crimen movilizó a unidades de la Policía Metropolitana y al Bloque de Búsqueda, que asumió las primeras labores investigativas para determinar los móviles del hecho.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el hombre tendría doble nacionalidad, colombiana y española, y recientemente habría realizado varios viajes internacionales, aspectos que hacen parte de la investigación y que están siendo verificados por los organismos judiciales.

Aunque por el momento no existe una hipótesis concluyente sobre el crimen, una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas, sin que esta versión haya sido confirmada de manera definitiva.

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Las autoridades indicaron que el proceso judicial continúa y que en las próximas horas se espera avanzar en la recolección de pruebas que permitan identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia ocurrido en la capital risaraldense.