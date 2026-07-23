Tribunal de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS publicar sus estados financieros de 2023 a 2025

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Nueva EPS elaborar, certificar, difundir y publicar los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025, en un plazo de tres meses.

La decisión se adoptó al resolver una acción de cumplimiento promovida por la Fundación para el Estado de Derecho, que alegó el incumplimiento de las obligaciones legales de elaboración, aprobación y publicación de la información financiera de la EPS correspondiente a los años 2023 a 2025.

La Corporación señaló que la EPS debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de 1995 y al numeral 4.4 de la Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que la obligación de preparar y publicar los estados financieros constituye una obligación de resultado, razón por la cual no basta con acreditar que la entidad adelanta procesos internos de saneamiento, validación o depuración contable.

En ese sentido, indicó que tales actuaciones administrativas no justifican el incumplimiento de un deber legal cuyo plazo ya había vencido para las vigencias objeto del proceso, por lo que advirtió que la publicidad de los estados financieros constituye un mecanismo esencial de transparencia y control sobre la información de las entidades sometidas a vigilancia.

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