El precio del dólar en Venezuela HOY 23 de julio: La divisa internacional tuvo una leve alza

El dólar estadounidense se ha convertido en una de las mayores divisas referentes en Venezuela, y su comportamiento influye directamente en el precio de bienes importantes como los alimentos, medicamentos, servicios y otros productos de consumo diario.

A pesar de que el país mantiene el bolívar como su moneda oficial, la divisa estadounidense se ha vuelto una alternativa económica recurrente para las transacciones comerciales y como punto de referencia para fijar los precios, por lo que su variación es seguida por economistas y ciudadanos.

Precio del dólar en Venezuela HOY 23 de julio

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves 23 de julio de 2026 se encuentra en 737,88 bolívares venezolanos, $3.227 (COP) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como herramienta para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias dentro del país.

De igual forma, el organismo publica la tasa oficial de otras divisas internacionales, con la siguiente cotización para el día de hoy:

Euro (EUR) : 841,84 bolívares (VES).

: 841,84 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY) : 108.96 bolívares (VES).

: 108.96 bolívares (VES). Lira turca (TRY) : 15.62 bolívares (VES).

: 15.62 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.39 bolívares (VES).

Estas tasas son calculadas por el BCV con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas y constituyen la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano.

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Así están las casas de cambio en Venezuela

Además de la publicación del precio del dólar, el BCV da a conocer las cotizaciones de compra y venta de las principales entidades bancarias del país este jueves, para quienes se interesan en la compra de estas divisas:

Banco Nacional de Crédito BNC: 737,0672 para compra 744,1050

737,0672 para compra 744,1050 Banesco: 763,2788 para compra 761,8721

763,2788 para compra 761,8721 BBVA Provincial 737,1377 para compra 737,2757

737,1377 para compra 737,2757 Banco Activo 799,7586 para compra No registra

799,7586 para compra No registra Banco Exterior 744,6044 para compra No registra

744,6044 para compra No registra Otras Instituciones 772,0813 para compra 755,5401

Es importante tener en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

¿Cómo se calcula el precio del dólar en Venezuela?

El Banco Central de Venezuela publica diariamente la tasa oficial del dólar con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en el país.

De acuerdo con el BCV, el uso del promedio ponderado permite establecer una tasa de cambio que refleje con mayor precisión los cambios que ocurren dentro del mercado, basándose en las operaciones efectuadas por las entidades bancarias autorizadas.

Asimismo, el BCV publica la tasa resultante al cierre de la tarde en su portal web oficial. Esta tasa entra en vigencia como la referencia legal estipulada para todas las transacciones u operaciones comerciales e institucionales del siguiente día hábil.

Proyecciones y comportamiento del mercado

Analistas y diferentes firmas económicas señalan que las estrategias oficiales del BCV apuntan a reducir la brecha cambiaria mediante un deslizamiento paulatino de la tasa oficial, permitiendo que la cotización refleje de manera más cercana la realidad del flujo de divisas en la economía venezolana.

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