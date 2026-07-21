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21 jul 2026 Actualizado 22:31

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Justicia

Corte Suprema ordena adoptar un plan para superar el incumplimiento de tutelas en la Nueva EPS

Esta orden la dio la Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordena la adopción de un plan para superar todos los incumplimientos a los derechos fundamentales de pacientes.

Foto Nueva EPS

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La Corte Suprema de Justicia dio un plazo de 60 días para que se concrete un plan para que la Nueva EPS supere gradualmente el incumplimiento de las tutelas en las que se han reconocido las violaciones a los derechos fundamentales de pacientes a los que no se han prestado servicios o no se les han entregado medicamentos.

En ese plazo, el agente interventor de la Nueva EPS, la Superintendencia de Salud, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud tendrán que presentar una estrategia para subsanar esa situación ante los jueces que han fallado tutelas en contra de esa EPS y que han declarado el desacato ante su incumplimiento.

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“En este punto deberá priorizarse el cumplimiento de los servicios de salud requeridos por pacientes en grave e inminente riesgo, así como los servicios que sean requeridos para la atención de sujetos de especial protección constitucional”, dijo la Sala.

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