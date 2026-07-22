Iniciativa busca prohibir uso de redes sociales en menores de 16 años: habría verificación robusta

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Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para hablar acerca de la iniciativa en el Congreso que busca prohibir el uso de redes sociales para los menores de 16 años.

“Esa es la problemática hoy en Colombia. Aproximadamente 8 millones de niños y adolescentes están de 8 a 9 horas en una pantalla, entonces nosotros por eso queremos prohibir el uso de las rede sociales para menores de 16 años, ya que está ocasionando diferentes problemas de salud (adicción)”, indicó.

Mencionó que el proyecto se viene desarrollando desde hace más de dos años, donde inicialmente lo que se propuso en el Congreso era limitar el uso de las redes. Sin embargo, durante el proceso de conversación con padres de familia, con asociaciones, examinando estudios, decidieron modificar la propuesta para prohibirlas, “como se hizo en Francia y Australia”.

En contexto: Reino Unido se une a Australia, Indonesia y Malasia, y prohíbe las redes a menores de 16

“Hay estudios donde nos están diciendo que los niños, a causa de la enfermedad mental que les causa el uso de redes sociales, han llegado al suicidio. No queremos que se sigan perdiendo, necesitamos volver a parques, que tengan una interacción social diferente, no pegados a una pantalla”, sostuvo.

Incluso, señaló que otro de los peligros en las redes sociales es que no se sabe quién está detrás de las pantallas. “Se hacen pasar por niños y son acosadores”.

¿Cómo impedir que los menores accedan a las redes sociales?

Explicó que serán varios niveles de seguridad los que evitarán que los menores de 16 años estén en las redes sociales:

Redes sociales tendrán que verificar de forma robusta la edad de los niños , prevenir la evasión y suspender o eliminar las cuentas de los menores de 16 años. Dicho trabajo busca sea endilgado a la Superintendencia de Industria y Comercio. En caso de no cumplir, se impondría una multa de 5.000 salarios mínimos legales a las redes sociales.

, prevenir la evasión y suspender o eliminar las cuentas de los menores de 16 años. Dicho trabajo busca sea endilgado a la Superintendencia de Industria y Comercio. En caso de no cumplir, Si alguien quiere abrir una cuenta en redes sociales, debe verificar que es mayor de 16 años. El senador afirmó que hay países que lo hacen a través de ‘Face ID’ o exigiendo el documento de identidad y una fotografía de la persona.

¿Por qué la prohibición para menores de 16 años?

“Entre los 12 y 16 años, los menores están en una etapa de especial vulnerabilidad, lo dicen los estudios, el sistema cerebral de recompensa responde intensamente a los ‘likes’ y a la aprobación.

“Vamos a cuidad a nuestros niños y a los 16 años, poco a poco, los padres irán dando esta libertad a los jóvenes”, dijo.

¿Qué cambia en un niño que deja de usar las redes sociales?

El congresista apuntó que los niños que dejan las redes sociales tienen mayor interacción con amigos, generando una vida social diferente.

“Cuando nosotros crecimos no teníamos celulares, estábamos en los parques jugando con nuestros amigos, interactuábamos con ellos, hacíamos unos lazos de amistad mucho más grandes que lo que hoy está viviendo la sociedad”, dijo.

“Hoy vemos niños muy solos”, agregó.

¿Hay seguridad para los niños en las calles y parques?

Cabrales apuntó que en la actualidad los parques están tomados por los “jíbaros”, por lo que esperan que el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella ayude a garantizar la seguridad.

“Tenemos que quitarles los parques a los jíbaros y entregárselos nuevamente a nuestros niños. Hoy se ven más que nunca y antes había más control”, comentó.

Escuche la entrevista completa con el senador Enrique Cabrales aquí: