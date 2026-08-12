ABC retroactivo pensional en Colombia: Cómo se calcula, cuándo tiene derecho, cuándo se paga y más. Getty Images

En Colombia, existen normas claras en cuanto a los requisitos para pensionarse, bien sea cumpliendo con la edad y semanas trabajadas, por invalidez declarada o como pensión de sobrevivientes, en caso de fallecimiento del afiliado.

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Sin embargo, en cada uno de estos casos puede darse la situación en la que las personas comiencen a recibir su mesada tiempo después de haber reunido los requisitos correspondientes.

Es por ello que los pensionados, sin importar la modalidad del reconocimiento, tienen el derecho legal de solicitar los pagos no recibidos durante el tiempo que se demoró la aseguradora o Colpensiones para otorgar el pago.

¿Cuándo se tiene derecho a retroactivo pensional?

Las personas adquieren el derecho a cobrar las mesadas no recibidas o retroactivo pensional una vez se reconoce la pensión por parte del fondo privado o de Colpensiones, quienes deben cancelar los pagos correspondientes al tiempo de estudio desde que se cumplieron los requisitos por parte del solicitante.

Según el tipo de pensión, el reconocimiento aplica desde:

Vejez: Desde que completa la edad (62 años hombres, 57 mujeres) y semanas cotizadas (1.300, con reducción gradual para mujeres).

Desde que completa la edad (62 años hombres, 57 mujeres) y semanas cotizadas (1.300, con reducción gradual para mujeres). Invalidez: A partir de la fecha de “estructuración” que aparece en el dictamen médico (pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%).

A partir de la fecha de “estructuración” que aparece en el dictamen médico (pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%). Sobrevivientes: Inicia desde el día de fallecimiento del afiliado o pensionado.

Tenga en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo (CST) en su artículo 488 establece que el derecho a reclamar el retroactivo pensional prescribe a los 3 años desde que la obligación se hace exigible.

Cabe anotar que Colpensiones solo reconoce el retroactivo pensional una vez que el trabajador es desafiliado de su fondo de pensiones.

¿Cómo se calcula el retroactivo pensional en Colombia 2026?

Para llevar a cabo el cálculo del retroactivo, las administradoras llevan a cabo el ajuste de las mesadas pendientes, según la fecha de causación de la pensión, cuando se cumplieron los requisitos y se hizo la solicitud.

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Estas mesadas se liquidan indexando el valor de cada una al IPC certificado por el DANE para el año en cuestión. Además, se descuentan los pagos parciales que se hayan realizado, así como los intereses por mora tras el plazo legal de resolver la solicitud.

¿Cuándo pagan el retroactivo de la pensión?

El retroactivo pensional se paga habitualmente como un pago único acumulado después de que se emite la resolución de reconocimiento y el afiliado es incluido en la nómina de pensionados de la entidad correspondiente.

Las entidades tienen hasta 30 días para responder ante la solicitud de reconocimiento de la pensión y ordenar el pago que corresponda según la situación particular.