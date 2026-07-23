Pacto Histórico y su poderío en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes

Congreso Colombia, Heráclito Landinez, Gabriel Becerra, Jorge Bastidas, María del Mar Pizarro, Alejandro Toro. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa- Cámara de Representantes) / Pacto Histórico / Página María del Mar Pizarro / (Colprensa- Cámara de Representantes)

El Pacto Histórico logró tener a cinco de sus congresistas más destacados con asiento en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, célula legislativa en la que se investiga a quienes ocupan los cargos más altos del Estado, y donde aún están en curso el expediente contra el presidente Gustavo Petro por la posible violación de topes electorales en su campaña del 2022.

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Así las cosas, de los 17 representantes que integran esta comisión, el Pacto es la colectividad con mayor representación. Le siguen el Centro Democrático con tres congresistas, el Partido Liberal con tres congresistas, y el partido Conservador con dos. El partido de La U, Cambio Radical y las curules especiales de Paz tendrán cada uno un asiento.

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Todos los congresistas del Pacto Histórico que integrarán la comisión de Acusación estarán repitiendo curul en este nuevo Congreso que se posesiono el pasado 20 de julio.

Alejandro Toro: representante a la Cámara por Antioquia. Es administrador de empresas, administrador público y Magíster en Inteligencia Artificial. Con amplia trayectoria como defensor de derechos humanos, conferencista e investigador, destacándose por su rol como impulsor del proceso de paz desde la sociedad civil en el departamento de Antioquia.

representante a la Cámara por Antioquia. Es administrador de empresas, administrador público y Magíster en Inteligencia Artificial. Con amplia trayectoria como defensor de derechos humanos, conferencista e investigador, destacándose por su rol como impulsor del proceso de paz desde la sociedad civil en el departamento de Antioquia. Heráclito Landinez: representante a la Cámara por Bogotá. Es profesional en Ciencias Políticas y Administrativas de la ESAP, especialista en Planeación Urbana y Regional y magíster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido secretario de Gobierno y alcalde encargado de la ciudad de Cúcuta, personero delegado de Bogotá, secretario general de la Superintendencia de Subsidio Familiar y Contralor Auxiliar de Bogotá.

representante a la Cámara por Bogotá. Es profesional en Ciencias Políticas y Administrativas de la ESAP, especialista en Planeación Urbana y Regional y magíster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido secretario de Gobierno y alcalde encargado de la ciudad de Cúcuta, personero delegado de Bogotá, secretario general de la Superintendencia de Subsidio Familiar y Contralor Auxiliar de Bogotá. María del Mar Pizarro: representante a la Cámara por Bogotá. Es politóloga de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Teoría del Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la Universidad de Londres. Antes de llegar al Congreso trabajó en el Departamento Nacional de Planeación, fue coordinadora cultural del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y desarrolló una trayectoria empresarial vinculada con productos ecológicos.

representante a la Cámara por Bogotá. Es politóloga de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Teoría del Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la Universidad de Londres. Antes de llegar al Congreso trabajó en el Departamento Nacional de Planeación, fue coordinadora cultural del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y desarrolló una trayectoria empresarial vinculada con productos ecológicos. Gabriel Becerra: representante a la Cámara por Bogotá. Es abogado, dirigente de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, con una extensa trayectoria en el movimiento estudiantil y la organización política de izquierda: fue dirigente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y secretario general de la Juventud Comunista Colombiana.

representante a la Cámara por Bogotá. Es abogado, dirigente de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, con una extensa trayectoria en el movimiento estudiantil y la organización política de izquierda: fue dirigente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y secretario general de la Juventud Comunista Colombiana. Jorge Bastidas: representante a la Cámara por el Cauca, es abogado de la Universidad del Cauca y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. Como estudiante fue promotor del proceso de paz con el M-19 en el departamento del Cauca, así como de la Constituyente del 91, siendo elegido diputado de la Asamblea Departamental del Cauca entre 1998 al 2000. Por fuera de la política electoral creó la Fundación Tierra de Paz con la que durante varios años lideró programas de cooperación internacional para apoyar comunidades del Cauca con agencias de numerosos países de Europa y Estados Unidos.

Para el período 2026-2030, la Comisión de Acusaciones tendrá dos integrantes adicionales a los que estipula la Ley 3 de 1992, como resultado de la incorporación de dos representantes de las curules de paz. Cualquier decisión que tome esta Comisión deberá necesitar de acuerdos entre los distintos partidos que la componen para lograr mayorías, abriendo la puerta para negociaciones entre las dos fuerzas con mayor presencia en la Comisión, el Pacto y el Centro Democrático que permitan llegar a puntos de encuentro tal como se vio con la Presidencia del Senado.