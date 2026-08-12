Terremoto en Colombia: Dónde donar en centros de acopio tras emergencia nacional
Le presentamos a nivel nacional los centros de acopio que están al servicio de los colombianos ante la catástrofe que sacudió al país en horas de la mañana el pasado lunes 10 de agosto.
Los centros de acopio funcionan como espacios físicos donde se albergan y distribuyen distintos alimentos y donaciones con el fin de usarlos ante alguna emergencia.
A raíz del terremoto presentado en Colombia el pasado 10 de agosto y la magnitud de personas que se vieron afectadas en las distintas zonas del país comprometidas, se dispusieron espacios clave donde cualquier ciudadano podrá ofrecer diferentes alimentos y artículos de primera necesidad, en ciudades como Cali, Pereira, Chocó, Manizales, Barranquilla, Medellín y entre otras.
Le recordamos que en estos lugares podrá donar elementos tales como:
- Alimentos: Agua, víveres tales como granos, panela, aceite, enlatados, dulces y bebidas, entre otros que se consideren no perecederos.
- Alojamiento: Colchonetas, sábanas y cobijas.
- Implementos de aseo
- Salud y protección: Alcohol, gasas, vendas, tapabocas, guantes quirúrgicos y de construcción.
- Herramientas de rescate: Picas, palas, cascos, linternas, bolsas entre otras.
- Ropa para adultos y niños.
Es importante abstenerse de donar alimentos abiertos, ropa o implementos mencionados previamente en mal estado.
Lea también: EN VIVO, Últimas noticias Terremoto en Colombia: Rescate y víctimas en Cali, Pereira y Chocó
¿Cuáles son los principales centros de acopio en las ciudades afectadas de Colombia?
Se dispusieron distintos puntos de acopio alrededor de las ciudades que se vieron afectadas y de otras que se unieron a la gran causa que hoy une a todo el país.
Le presentamos los puntos alrededor del territorio nacional para apoyar a las víctimas de esta emergencia.
Centros de acopio en Cali
- Plazoleta Jairo Varela
- Escuela Nacional del Deporte
- Parque de la Caña
- Ciudadela Petronio Álvarez
- Casa del Valle (Bogotá)
Centros de acopio en Pereira
- Café Consota
- Café Perla del Otún
- Café el Remanso
- Café Kennedy
- Café Ormaza
- Café San Nicolás
- Café comuna del café
Lea también: Ecuador abre centros de acopio para enviar ayuda a Colombia por terremotos
Centros de acopio en Manizales
- Coliseo menor
Centros de acopio en Barranquilla
- Centro de acopio ubicado en la Cra 43 # 6-120
Centros de acopio en Medellín
- Parques biblioteca de Belén, San Javier, Gabriel García Márquez y León de Greiff,
- Biblioteca Pública de El Poblado
Centros de acopio en Chocó
- Gobernación del Chocó
- Centro Logístico Humanitario del departamento del Chocó
Lea también: Comunidades indígenas de Chocó afectadas por el terremoto: conozca los centros de acopio
Otros centros de acopio alrededor del país
Le presentamos también otros centros de acopio en otras ciudades principales que están disponibles para que pueda realizar su aporte.
Escuche EN VIVO Caracol Radio
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio