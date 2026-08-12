Terremoto en Colombia: Dónde donar en centros de acopio tras emergencia nacional

Le presentamos los principales centros de acopio alrededor del país tras la emergencia registrada por el terremoto de 7,4 en Colombia. - Foto Alcaldía de Santiago de Cali y Getty Images

Los centros de acopio funcionan como espacios físicos donde se albergan y distribuyen distintos alimentos y donaciones con el fin de usarlos ante alguna emergencia.

A raíz del terremoto presentado en Colombia el pasado 10 de agosto y la magnitud de personas que se vieron afectadas en las distintas zonas del país comprometidas, se dispusieron espacios clave donde cualquier ciudadano podrá ofrecer diferentes alimentos y artículos de primera necesidad, en ciudades como Cali, Pereira, Chocó, Manizales, Barranquilla, Medellín y entre otras.

Le recordamos que en estos lugares podrá donar elementos tales como:

Alimentos: Agua, víveres tales como granos, panela, aceite, enlatados, dulces y bebidas, entre otros que se consideren no perecederos.

Agua, víveres tales como granos, panela, aceite, enlatados, dulces y bebidas, entre otros que se consideren no perecederos. Alojamiento: Colchonetas, sábanas y cobijas.

Colchonetas, sábanas y cobijas. Implementos de aseo

Salud y protección: Alcohol, gasas, vendas, tapabocas, guantes quirúrgicos y de construcción.

Alcohol, gasas, vendas, tapabocas, guantes quirúrgicos y de construcción. Herramientas de rescate: Picas, palas, cascos, linternas, bolsas entre otras.

Picas, palas, cascos, linternas, bolsas entre otras. Ropa para adultos y niños.

Es importante abstenerse de donar alimentos abiertos, ropa o implementos mencionados previamente en mal estado.

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¿Cuáles son los principales centros de acopio en las ciudades afectadas de Colombia?

Se dispusieron distintos puntos de acopio alrededor de las ciudades que se vieron afectadas y de otras que se unieron a la gran causa que hoy une a todo el país.

Le presentamos los puntos alrededor del territorio nacional para apoyar a las víctimas de esta emergencia.

Centros de acopio en Cali

Plazoleta Jairo Varela

Escuela Nacional del Deporte

Parque de la Caña

Ciudadela Petronio Álvarez

Casa del Valle (Bogotá)

Centros de acopio en Pereira

Café Consota

Café Perla del Otún

Café el Remanso

Café Kennedy

Café Ormaza

Café San Nicolás

Café comuna del café

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Centros de acopio en Manizales

Coliseo menor

Centros de acopio en Barranquilla

Centro de acopio ubicado en la Cra 43 # 6-120

Centros de acopio en Medellín

Parques biblioteca de Belén, San Javier, Gabriel García Márquez y León de Greiff,

Biblioteca Pública de El Poblado

Centros de acopio en Chocó

Gobernación del Chocó

Centro Logístico Humanitario del departamento del Chocó

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Otros centros de acopio alrededor del país

Le presentamos también otros centros de acopio en otras ciudades principales que están disponibles para que pueda realizar su aporte.

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