Presidente designado de ProColombia aseguró que Medellín será el corazón de la internacionalización

Medellín

Se cumplió en Medellín el Artificial Intelligence Business Summit, como parte de la novena Conferencia Internacional de Emprendimiento, Innovación y Liderazgo, organizada por la Corporación Development Solutions Foundation.

Temas abordados en el encuentro

En este encuentro se tuvo como eje central el análisis sobre el uso de la inteligencia artificial y la manera como está transformando la manera de hacer empresa, impulsar la productividad y fortalecer la competitividad.

El evento, que se desarrolló en el Fórum de la Universidad Pontificia Bolivariana, contó con la participación de cerca de 1.600 emprendedores y empresarios, académicos, inversionistas y expertos, quienes atendieron las propuestas y visiones de conferencistas internacionales.

Participación internacional

Los temas abordados sobre los ecosistemas de innovación y emprendimiento estuvieron a cargo de Paul Ríos, Gregg Bauer, Mark Roth y Melissa Pegus, quienes aportaron sus conocimientos sobre la inteligencia artificial y la transformación digital para las empresas.

Durante más de siete horas, por medio de conferencias, paneles y networking, este foro mostró experiencias y casos de éxito sobre procesos de innovación y transformación digital.

Además, el evento también contó con la presencia de Stewart Tuttle, Consejero para la Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, cuya participación reafirmó la importancia de la cooperación internacional en temas de innovación, emprendimiento y transformación tecnológica.

Fortalecer vínculos con Estados Unidos

La asistencia del diplomático refleja el interés por fortalecer los vínculos entre Colombia y Estados Unidos en torno al desarrollo empresarial y la adopción de nuevas tecnologías.

Presidente designado de ProColombia

El presidente designado de ProColombia en el nuevo gobierno nacional, Jaime Andrés Uribe, quien participó en ese encuentro, aseguró que Medellín se consolida como el corazón y la sede de las grandes iniciativas de articulación internacional.

En sus palabras dijo que “como presidente designado de ProColombia por nuestro presidente electo, Abelardo de la Espriella, asumo este liderazgo con la firme convicción de proyectar lo mejor de nuestro talento, innovación y sostenibilidad ante el mundo”.

Desarrollo de regiones

Para el funcionario designado por el presidente electo, el objetivo es posicionar a Colombia como un destino estratégico, confiable y vibrante para la inversión extranjera, articulando esfuerzos que transformen el territorio e impulsen el desarrollo económico de cada una de nuestras regiones.

Medellín como protagonista

Jaime Andrés Uribe aseguró que Medellín tiene ahora un nuevo protagonismo y se consolida como el corazón y la sede de las grandes iniciativas de articulación internacional.

Para el presidente designado de ProColombia, Medellín representa una fuerza transformadora y resiliente que define el país.

“Queremos que ProColombia lidere la gran plataforma de proyección nacional: convertirse en las verdaderas ‘alas de la Patria’ que lleven la innovación y la riqueza de nuestra tierra al exterior, y en el motor que consolide el ‘Milagro Colombiano’ ante los ojos del mundo”, concluyó Jaime Andrés Uribe.

Cabe recordar que recientemente el presidente electo indicó que ProColombia tendrá su sede en Medellín durante su gobierno y que buscará que desde la capital antioqueña se construyan alianzas a largo plazo, demostrando que Colombia es cuna de enormes oportunidades.