Medellín es epicentro de tecnología con el encuentro AI Business Summit 2026

Medellín es sede de la AI Business Summit 2026 – IX Conferencia Internacional y es testigo de emprendimientos, innovación y liderazgo, donde reúne a empresarios, emprendedores, inversionistas, académicos y expertos para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo empresarial.

De acuerdo con los organizadores, la agenda cuenta con la participación de cuatro conferencistas internacionales vinculados a los ecosistemas de innovación y emprendimiento de Estados Unidos como Paul Ríos, Gregg Bauer, Mark Roth y Melissa Pegus. Los ponentes compartirán experiencias relacionadas con inteligencia artificial, innovación, transformación digital, inversión y crecimiento empresarial.

El encuentro tiene como eje central “Crecimiento empresarial, productividad y liderazgo en la era de la Inteligencia Artificial”

El encuentro en la capital antioqueña esta enfocado en “Crecimiento empresarial, productividad y liderazgo en la era de la Inteligencia Artificial”. La programación incluye conferencias, paneles con empresarios, espacios de networking, un taller especializado y traducción simultánea.

La AI Business Summit 2026 es organizada por la Development Solutions Foundation (DSF), con el respaldo de entidades como la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, EPM, Comfenalco Antioquia, IDEA, la Cámara de Comercio Aburrá Sur, ScaleUp LatAm e HidraTAO, entre otras.