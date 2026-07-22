Congresista Simón Molina citó a Daniel Quintero a debate control por deterioro del sistema de salud

Antioquia

El representante a la Cámara por Antioquia del partido Creemos, Simón Molina Gómez, radicó formalmente una proposición para citar a debate de control político al superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, por las advertencias de la Contraloría General de la República sobre el manejo del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los últimos cuatro años.

“Uno de los mayores desastres que nos ha dejado el Gobierno de Gustavo Petro ha sido el deterioro del sistema de salud. Así como desde el Concejo de Medellín hice control político a Daniel Quintero como alcalde por la corrupción y los malos manejos, hoy desde la Cámara de Representantes seguiré ejerciendo este control desde el Congreso”, afirmó Molina.

El cuestionario presentado por el congresista aborda varios puntos críticos: las intervenciones a las EPS, el deterioro financiero, las quejas de los usuarios, el incumplimiento de indicadores, las fallas en la prestación del servicio, los criterios de intervención, la respuesta a las alertas de la Contraloría y la protección a los afiliados.

“Daniel Quintero tendrá que responder en el Congreso por las malas decisiones y los malos manejos en el sistema de salud. Los colombianos merecen conocer qué ha pasado con los recursos públicos, por qué continúan deteriorándose las EPS intervenidas y qué medidas se han tomado para proteger a los pacientes”, concluyó el representante Simón Molina Gómez.

La iniciativa se sustenta en los recientes informes del organismo de control, que cuestionan la eficacia de las intervenciones realizadas a varias EPS y alertan sobre el deterioro financiero, el aumento de las quejas de los usuarios y las fallas en la vigilancia.