Piden explicación a Gobernación por remodelación del Batallón Paraíso para sede de De la Espriella

Radican un derecho de petición para que la Gobernación del Atlántico explique el origen de los recursos para la adecuación del Batallón Paraíso para sede alterna de Abelardo De la Espriella.

El senador del Pacto Histórico, Orlando De la Hoz, quien radicó este derecho de petición, calificó el anuncio de las adecuaciones del Batallón Paraíso como “folclórica” e “improvisada” por parte el Gobernador Eduardo Verano.

Indicó que también que, además de preguntarle sobre el origen de los recursos, también se le cuestiona a la Gobernación si se tuvo alguna planificación previa.

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Bancada del Pacto Histórico no estarían en posesión de De la Espriella

Por otra parte, indicó que la bancada del Pacto Histórico del Atlántico no estará en la posesión de Abelardo De la Espriella, que, hasta el momento, ha sido aprobado por el Senado para que se pueda realizar en el departamento del Cauca y que se sumará al acto público de Iván Cepeda en Barranquilla el 7 de agosto.

El senador indicó que el Pacto Histórico hará vigilancia permanente del nuevo gobierno a través de los debates de control político.