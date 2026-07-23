Suroccidente y Metropolitana, las localidades que reportan más crímenes a mujeres en Barranquilla

Seis mujeres han sido asesinadas en Santander en el 2023

Las localidades Suroccidente con 10 casos y Metropolitana con 5 son los sectores en donde más homicidio de mujeres se han registrado durante este año en Barranquilla, así lo dio a conocer la concejal Heidy Barrera durante una sesión del concejo.

“Son cifras que preocupan y más cuando la localidad Suroccidente de Barranquilla está aportando 10 mujeres asesinadas a las cifras que hoy se tienen”, indicó.

Por otra parte, hizo un llamado a la autoridades al indicar que el departamento está a solo siete casos para que se superen las cifras de mujeres asesinadas durante el año 2025.

Según las cifras que entregó, durante este año se han registrado 49 homicidios de mujeres, mientras que el todo año anterior se presentaron 56 crímenes.

“Es decir, llevamos el 85% de los crímenes de mujeres que se han registrado en el departamento del Atlántico durante el año anterior”, manifestó.