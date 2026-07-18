Adecuan el Batallón Paraíso para sede del Gobierno De la Espriella, en Barranquilla

El presidente electo De la Espriella y el gobernador Eduardo Verano, en el Batallón Paraíso. Foto: cortesía Gobernación del Atlántico.

Caracol Radio conoció que comenzaron las adecuaciones del Batallón Paraíso, ubicado en el norte de Barranquilla, para que que funcione como la sede del Gobierno de Abelardo de la Espriella, en la ciudad.

La base militar cuenta con un área de 51 hectáreas, y está a pocos minutos del Gran Malecón del Río y de otra base de la Armada Nacional.

Este medio también supo que ya el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella comenzó las adecuaciones necesarias para adecuar un edificio dentro batallón que cumpliría con los estándares necesarios para que desde allí el presidente electo tenga un centro de operaciones logísticos, de seguridad y despacho.

Otras sedes

Las adecuaciones en la guarnición militar comenzaron hace una semana, donde incluso el presidente electo y el gobernador Eduardo Verano tuvieron un encuentro, donde Verano le agradeció a De la Espriella por escuchar a las regiones.

Cabe recordar que el Antiguo Edificio de la Aduana, en Barranquilla, estaba siendo revisado para que fuera una de las sedes alternas del presidente electo cuando se encontrara en la capital del Atlántico, sin embargo, por los riesgos de seguridad alrededor de la edificación esta quedó descartada.