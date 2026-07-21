James Rodríguez lideró lamentable anti-record en el Mundial 2026 ¿De qué se trata?

La participación de la Selección Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado muchos debates y mucho de qué hablar respecto a las diferentes actuaciones por parte de la plantilla representante, discuciones sobre el ingreso de nuevos integrantes y el rendimiento de las figuras referentes. Entre estos debates, resalta el capitán James Rodríguez, quien lideró un lamentable listado de los jugadores más lentos de la competición.

De acuerdo con los datos de rendimiento fisico de la FIFA, utilizando un sistema de camaras e inteligencia artificial que tienen como función medir de manera acertada sprints, velocidades maximas y aceleraciones de los jugadores dentro del campo, el colombiano apareció en tres de cinco registros de los jugadores más lentos en el torneo.

¿Qué velocidades registró James?

James vs Suiza (Octavos de final): 23,1 km/h, este se consolidó cómo el registro mas bajo de un jugador dentro del campo. James vs Ghana (Dieciseisavos de final): 23,5 km/h. David Alaba vs Argelia (Fase de grupos): 23,7 km/h. James vs República Democrática del Congo: 24,2 km/h. Assim Madibo vs Suiza: 28.4 km/h.

En contraste, el delantero inglés Anthony Gordon registró la velocidad máxima mas alta del certamen mundialista con una velocidad de 37.9 km/h.

Rendimiento del ´10´ en el Mundial

Debido a la baja regularidad con la que James llegaba a la convocatoria de la selección para el Mundial, se generó un fuerte debate sobre si su titularidad debía ser inamovible. Sabiendo que el colombiano disputó los 5 encuentros del certamen, y sumó 317 minutos en el campo, promediando 63,4 minutos por partido, su poca participación tanto ofensiva como defensiva disminuyó el ritmo de juego de la tricolor, y reapareció la discusión si el centrocampista está en condiciones de competir a nivel nacional.

Véase también en: Luis Díaz y James Rodríguez entre las decepciones del Mundial 2026, según prensa internacional

Minnesota despide a James Rodríguez

En las últimas hora, el club Minnesota United anunció oficialmente la salida del voante cucuteño por medio de su redes sociales y le agradeció su tiempo en la institución. Con el conjunto de la MLS el jugador de 35 años apenas disputó 8 partidos, no anotó goles y dio 2 asistencias.

James queda entonces como jugador libre y comenzarán a sonar rumores de posibles equipos interesados en contratarlo. De momento, disfruta de las vacaciones acompañado de su familia.