Bogotá será sede del Congreso Negocios del Padre 2026: “Caminando con Jesús en tu empresa”

Bogotá

Negocios del Padre es una comunidad de empresarios fundada por Ariel y Andria Diaz. Ambos se definen como una pareja emprendedora con “una visión del Cielo para los negocios” y se han encargado precisamente de construir un espacio dedicado a impulsar a empresarios cristianos a construir empresa y a formarlos para “traer la presencia de Dios al lugar de trabajo”.

Como comunidad, impulsan una visión de los negocios íntegra y ética, guiada por los valores cristianos. Contribuyen desde la educación y la formación de comunidad en un proceso para fortalecer la fe e incorporar esta visión tanto en lo personal, como en la estructura empresarial.

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Para Negocios del Padre los negocios no pueden ser vistos únicamente cómo una plataforma económica, más bien, son “terreno fértil” para “los empresarios que desean honrar a Jesús con cada decisión”.

“¿Debo pagar Extorsión?”, ¿cómo escuchar a Dios en tu negocio? y “los sueños empresariales” son algunos de los títulos de los videos disponibles en su canal de YouTube. “¿Quién dirige realmente tu negocio?”, “tu empresa no es tu recompensa” y “no persigas la riqueza, persigue el servicio”, algunas de sus frases más repetidas en su perfil de Instagram. Su página web también contiene blogs, testimonios y espacios para el diálogo y la consulta.

“Caminando con Jesús en tu empresa” es su lema y los talleres, las conferencias y las mentorías hacen parte de la forma en que trabajan para la formación.

A través de un comunicado, Negocios del Padre invita a su Congreso que se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de agosto de 2026 en la ciudad de Bogotá. Los fundadores estarán presentes como conferencistas junto a los invitados internacionales Andy Mason y Janine Mason. Se abordarán temas alrededor de enseñanzas sobre liderazgo, desarrollo organizacional y transformación empresarial.

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Tienen cita este 14 y 15 de agosto todos los “empresarios cristianos, propietarios de empresas, ejecutivos, profesionales y emprendedores que desean crecer en su gestión empresarial sin apartarse de los principios de la Palabra de Dios”. Todo esto, mientras fortalecen su presencia e influencia en la economía y aportan desde la transformación social.