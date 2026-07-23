Juan Manuel Restrepo Cadavid es el nuevo rector de la Universidad EIA

Medellín

La Universidad EIA anunció que el Consejo Superior designó a Juan Manuel Restrepo Cadavid como su nuevo rector, tras un proceso de búsqueda y evaluación realizado con el acompañamiento de una firma especializada en selección de altos directivos.

Con este nombramiento, la institución señaló que busca fortalecer su proyecto académico e impulsar una nueva etapa enfocada en la excelencia educativa, el crecimiento de las ciencias de la salud, la investigación, la internacionalización y el trabajo conjunto con el sector empresarial.

La universidad indicó que la fecha de posesión del nuevo rector y el proceso de transición serán anunciados en una próxima comunicación oficial. Asimismo, destacó la gestión de José Manuel Restrepo Abondano, quien lideró la institución hasta este año, y el trabajo de Nathalia Vélez López de Mesa, rectora encargada durante el proceso de transición.

Perfil y trayectoria de Juan Manuel Restrepo

Juan Manuel Restrepo Cadavid es administrador de empresas del CESA, cuenta con una maestría en Administración, otra en Gobierno de las Grandes Metrópolis y es doctor (PhD) en Política y Administración Pública de la Universidad de Hong Kong.

Su experiencia profesional ha estado enfocada en la transformación de instituciones educativas, el fortalecimiento académico y la conexión entre la educación, la innovación y las necesidades del sector productivo.

Entre 2024 y 2025 se desempeñó como rector de CESDE, donde lideró procesos de modernización institucional, impulsó la incorporación de tecnologías emergentes, promovió la actualización curricular y amplió la cobertura educativa. También ha sido presidente de la Junta Directiva de esa institución y cofundador de Cosmo Schools, una red enfocada en innovación pedagógica.

Desde 2018 ocupa el cargo de director de Educación de Comfama, desde donde ha liderado uno de los portafolios educativos más amplios del país, con iniciativas dirigidas a educación rural, primera infancia, empleabilidad e innovación, impactando más de un millón de experiencias educativas al año.

Además, hace parte del Consejo Central de la Fundación Fraternidad Medellín y ha desarrollado una destacada agenda académica e investigativa en políticas públicas y educación, con publicaciones en escenarios internacionales.

Al asumir la designación, Restrepo Cadavid aseguró que su principal objetivo será fortalecer el legado académico de la Universidad EIA y consolidar su crecimiento en áreas estratégicas para el país.

El reto de la institución de educación superior será continuar impulsando el crecimiento de su oferta académica, el fortalecimiento de las ciencias de la salud, la internacionalización y el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación para contribuir al progreso de Colombia.