Juez suspende por 30 días inspección de Supersalud a la Fábrica de Licores de Antioquia

Medellín, Antioquia

Un juez concedió una tutela presentada por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) y ordenó suspender durante 30 días calendario los efectos y la ejecución de la actuación administrativa de inspección que había sido ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

La decisión, con fecha del 22 de julio de 2026, concedió transitoriamente el amparo al derecho fundamental al debido proceso administrativo invocado por Martha Patricia Correa Taborda, gerente general encargada de la FLA.

Suspensión será por 30 días

De acuerdo con el fallo, la suspensión tendrá una duración de 30 días calendario contados desde la notificación de la providencia. Durante ese periodo, la FLA podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir la actuación y solicitar las medidas cautelares que considere pertinentes.

El juez advirtió que, si al finalizar ese plazo la empresa no acredita haber acudido ante la jurisdicción competente, el amparo transitorio dejará de tener efectos y la actuación administrativa suspendida recuperará plenamente su eficacia.

La decisión afecta específicamente la actuación de inspección ordenada mediante el Auto No. 2026590000001332-7 del 22 de junio de 2026.

Juez también protegió la honra y buen nombre de la FLA

El fallo concedió, además, el amparo de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre invocados por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

En consecuencia, ordenó a Supersalud que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, elimine, rectifique o corrija, si todavía no lo ha hecho, la información difundida el 30 de junio en su cuenta oficial de X y en cualquier otro medio oficial en el que haya sido replicada.

La publicación cuestionada señalaba que no había sido posible reanudar la auditoría después de que representantes de la FLA supuestamente “impidieran el desarrollo de las actuaciones de inspección, vigilancia y control”.

El saliente gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos Maya, reaccionó a la decisión asegurando que “la justicia nos dio la razón” y sostuvo que el pronunciamiento protege el buen nombre y la honra de la licorera departamental. También afirmó que defendió a la FLA frente a las actuaciones de la Supersalud y reiteró que continuará protegiendo la legalidad, la institucionalidad y el patrimonio público.