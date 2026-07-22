Tour de Francia 2026, clasificación general tras etapa 17: Egan Bernal descuenta tiempo y asciende

Egan Bernal ha recuperado un poco de terreno en la clasificación general del Tour de Francia 2026, luego de haber tenido una grata presentación en la etapa 17. La fracción de 174.7 kilómetros, que estuvo marcada por cuatro puertos de montaña en los primeros 65 KM, le permitió al pedalista colombiano descontarle más de seis minutos al líder Tadej Pogacar.

REVIVA ACÁ EL MINUTO A MINUTO DE LA ETAPA 17 DEL TOUR DE FRANCIA 2026

Claro está que la jornada estuvo dominada por los esprinters, siendo el belga Jasper Philipsen quien terminó imponiéndose en los últimos metros con absoluta autoridad. Detrás suyo aparecieron el suizo Mauro Schmid y el neerlandés Olav Kooij.

Si bien el mencionado Egan rindió en gran parte de la carrera, fue Einer Rubio el colombiano que más destacó a lo largo de la etapa 17. El pedalista del Movistar Team permaneció en el lote de fugados y por tal motivo, más allá de no poder luchar por el triunfo, recortó más de ocho minutos en la general.

Basado en lo anterior, Bernal se mantiene como el mejor pedalista nacional del Tour 2026 y cumple su segundo día escalando en la clasificación. Rubio continúa en la casilla 26, más alá de haber descontado tiempo, y Harold Tejada trepó una posición.

Clasificación general del Tour de Francia 2026