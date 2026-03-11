Universidad EIA nombra rectora encargada tras renuncia de José Manuel Restrepo

Medellín, Antioquia

La Universidad EIA anunció la designación de una rectora encargada tras la renuncia del economista José Manuel Restrepo al cargo de rector de la institución, quien asumió la formula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella.

La decisión fue adoptada por el Consejo Superior de la universidad, que informó que el objetivo es garantizar la continuidad institucional y el normal desarrollo de las actividades académicas, administrativas y estratégicas.

Nathalia Vélez asume la rectoría encargada

Mientras se adelanta el proceso de selección del nuevo rector en propiedad, el Consejo Superior designó como rectora encargada a Nathalia Vélez López de Mesa, actual vicerrectora académica de la institución.

Según la universidad, su trayectoria y conocimiento de la institución permitirán asegurar la continuidad de los procesos académicos y la implementación de las prioridades estratégicas.

La institución señaló que Vélez cuenta con experiencia en liderazgo académico y gestión universitaria, lo que permitirá mantener el funcionamiento normal de la universidad durante el proceso de transición.

Se abre proceso para elegir nuevo rector

De manera paralela, el Consejo Superior anunció que iniciará el proceso de selección del nuevo rector en propiedad, que definirá el liderazgo de la universidad en los próximos años.

Este proceso se realizará, según la institución, en coherencia con los principios de excelencia académica, formación integral y buen gobierno corporativo que han caracterizado a la Universidad EIA desde su fundación.

Reconocimiento a José Manuel Restrepo

La universidad también expresó su reconocimiento al exrector José Manuel Restrepo, destacando el liderazgo ejercido durante su gestión.

De acuerdo con el comunicado institucional, durante su rectoría impulsó una visión estratégica orientada a fortalecer el papel de la educación superior como motor de desarrollo del país.

La Universidad EIA aseguró que todas sus actividades académicas e institucionales continuarán con normalidad, respaldadas por la comunidad universitaria y la calidad de sus programas académicos.