Trasladarían a alias Lindolfo de Medellín a una cárcel de Valledupar

Medellín, Antioquia

La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla advirtió sobre el posible traslado de Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, desde Medellín hacia la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, un procedimiento que, según la información conocida por la corporada, se estaría adelantando por solicitud del propio implicado.

Carrasquilla aseguró que fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) le informaron sobre el trámite y pidió que las autoridades expliquen las razones por las cuales se estaría gestionando el cambio de establecimiento penitenciario.

La concejal relacionó su solicitud de explicaciones con una reciente actuación dentro del proceso de ejecución de la condena de alias Lindolfo. Según indicó, al consultar el expediente encontró que el pasado 17 de julio el condenado presentó una nueva solicitud para recuperar su libertad, bajo el argumento de haber cumplido las tres quintas partes de la pena.

De acuerdo con Carrasquilla, la solicitud de libertad fue negada por el juez de ejecución de penas competente en Medellín.

La corporada aclaró que no está afirmando que exista alguna irregularidad alrededor del eventual traslado, pero consideró necesario que las autoridades informen las razones del procedimiento y las condiciones bajo las cuales se realizaría.

Carrasquilla también pidió garantías para que un eventual cambio de establecimiento penitenciario no termine siendo utilizado para intentar obtener por otra vía un beneficio judicial que, según señaló, ya fue rechazado en Medellín.

Por el momento, se espera un pronunciamiento oficial del INPEC que confirme si el traslado de alias Lindolfo a Valledupar fue autorizado, cuáles son las razones de la solicitud y cuándo podría hacerse efectivo.