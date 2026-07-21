¿Abelardo de la Espriella podrá posesionarse en una guarnición?: congresistas radican proposición

Luego de que este lunes, 20 de julio, se posesionara el nuevo Congreso de la República y con ello las nuevas mesas directivas (2026-2027), arrancará el pulso entre el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y el Legislativo sobre su posesión en una guarnición militar.

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La petición hecha por el futuro mandatario, quien ha insistido en sus redes sociales sobre este tema, empezó a tener una gran relevancia ahora que, para lograrlo, debe tener las mayorías, pese a haber perdido la presidencia del Senado.

Se radicó la proposición para la posesión presidencial

Por medio de sus redes sociales, la recién posesionada representante Carol Borda, del partido Salvación Nacional, anunció la radicación de la proposición para que el presidente electo pueda asumir su mandato en una guarnición militar en el sur del país.

En el documento publicado y que fue recibido por la Subsecretaria de la Cámara de Representantes, pide la modificación del lugar de la ceremonia de envestidura presidencial fuera de las instalaciones del Congreso.

Ahora, la decisión final tendrá que discutirse tanto en el Senado como en Cámara de Representantes, y deberá aprobarse por mayoría simple en cada una de las cámaras para que se materialice la decisión.

Por otro lado, el representante José Octavio Cardona, del Partido Liberal, dio a conocer un documento con el cual también buscaría apoyar el traslado de la sede del Congreso el próximo 7 de agosto.

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La nueva oposición rechazó la petición de cambiar la sede posesión

Por su parte, la bancada del Pacto Histórico, partido declarado en oposición al gobierno electo, compartió una proposición con el cual buscaría evitar el traslado del Congreso en pleno a una guarnición militar.

“La posesión del Presidente de la República no constituye una simple formalidad protocolaria ni una decisión de logística. Es un acto constitucional el cual quien asume presta un juramento ante el órgano que representa la soberanía popular (...) No se trata de un debate sobre el lugar físico, sino sobre el mensaje constitucional que transmite”, dice el texto que firmó el representante petrista Gabriel Becerra y otros.