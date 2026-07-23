Evacúan toda la población de un pueblo cercano a Madrid por avance de incendio forestal

Los 3.500 habitantes de la Aldea de Fresno fueron evacuados a una localidad cercana ante un incendio forestal que no ha logrado ser controlado. (Foto: Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

Los 3.500 habitantes de una población a 60 km al oeste de Madrid fueron evacuados preventivamente por un incendio forestal, anunciaron los servicios de emergencia.

Los servicios de emergencia de la región de Madrid indicaron en un mensaje en X que enviaron un “mensaje ES-Alert a la población de Aldea del Fresno”, de 3.500 habitantes, para su “evacuación” a otra localidad cercana, para alejarlos del fuego que arde sin control en las cercanías.

Aldea del Fresno se ubica muy cerca de otras pequeñas poblaciones que fueron desalojadas la noche del 22 de julio en esa zona al oeste de la capital española, y cuyos habitantes fueron autorizados a regresar en su mayoría a sus hogares luego de que mejorara la situación.

Contra el incendio declarado cerca de Aldea del Fresno trabajan “18 dotaciones de bomberos”, junto a soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), indicaron los servicios de emergencia, que agregaron que varias carreteras permanecen cortadas por las llamas.

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Incendios en España

Impulsados por la ola de calor que asfixia al país desde hace dos días, estos incendios forestales se propagan muy rápidamente, sobre todo en las zonas desérticas, donde la maleza constituye el combustible ideal para el rápido avance de las llamas.

El incendio más importante se encuentra al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara, a unos 100 kilómetros al norte de la capital, y ha arrasado 32.000 hectáreas desde el jueves pasado.

En total, ya se han quemado cerca de 125.000 hectáreas desde el 1 de enero en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron devoradas por las llamas en España, según EFFIS, lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.

Panorama similar parte de Europa

Este año es el segundo con más superficie quemada por incendios en la Unión Europea a estas alturas desde que empezaron los registros hace 20 años, según datos satelitales del sistema Effis.

Al menos tres bomberos murieron en los últimos días, dos en Francia y un efectivo en Italia.

En el sur de Francia, los bomberos luchan contra dos incendios de gran magnitud. Uno de ellos, en Le Porge, cerca de la ciudad de Burdeos (suroeste), afectó 3.400 hectáreas, según la última estimación de los bomberos.

12.500 focos de incendios este año

El otro incendio, que comenzó el 21 de julio al mediodía en un campo y se extiende por el departamento del Var, en el sur de Francia, afectó 2.500 hectáreas y más de 300 personas fueron evacuadas.

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Durante la tarde, el prefecto, Simon Fabre, anunció que “el incendio se reavivó” y se reactivaron entre 50 y 100 focos.

Según el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, se registraron más de 12.500 focos de incendios desde principios de año y ya se han quemado 44.000 hectáreas.

En Francia, nunca los incendios habían calcinado tanta superficie en esta época del año. España e Italia también están atravesando uno de sus peores años.

Los bosques arden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos sufren desde hace meses una sequía acentuada por las olas de calor excepcionales que han atravesado el continente en junio y julio, y que han hecho evaporar más agua.