México y EE.UU. sancionan más de 50 personas y empresas vinculadas al Cartel de Jalisco

La lista de los sancionados es liderada por Juan Carlos González, líder del Cartel, y vincula compañías relacionadas a producción y venta de bebidas, ropa, constructoras y compañías de seguridad. (Foto: Cortesía Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

Los gobiernos de México y Estados Unidos lanzaron una serie de medidas de bloqueos y sanciones sobre 55 personas y empresas designados por autoridades estadounidenses como parte de una red financiera del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones narcotraficantes con más poder en México.

La sanción desde Estados Unidos

El Departamento del Tesoro informó en un comunicado de que las medidas golpean a la cúpula del cartel y a redes de financiación ilícita repartidas por varios estados de México, con el objetivo de limitar su capacidad para traficar con fentanilo, un potente opioide sintético, y otras drogas hacia Estados Unidos.

“La acción de hoy golpea a los líderes, a los financiadores y a las redes criminales del Cartel de Jalisco Nueva Generación, privando al cartel de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar vidas estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Previamente la Administración Trump había declarado al CJNG como una organización terrorista extranjera.

Las medidas en suelo mexicano

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó, en un comunicado, de esta medida y la enmarcó en las “acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada”.

Marcas del Cartel de Jalisco Nueva Generación en una parada de buses en México. (Foto: Daniele Volpe for The Washington Post via Getty Images) / The Washington Post Ampliar Marcas del Cartel de Jalisco Nueva Generación en una parada de buses en México. (Foto: Daniele Volpe for The Washington Post via Getty Images) / The Washington Post Cerrar

Luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Casa Blanca sancionara a 39 personas y 16 entidades vinculadas al CJNG, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó un análisis que identificó “indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles”.

¿Quiénes están entre los sancionados?

Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias ‘Pelón’, identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro y fundador del grupo, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘el Mencho’, quien fue dado de baja en febrero del 2026 en un operativo federal en la sierra de Jalisco, histórico bastión del cartel.

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González, con nacionalidad mexicana y estadounidense, también es objeto de una recompensa de hasta cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado.

Entre las entidades acusadas de formar parte de una red financiera del narcotráfico, hay empresas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas o compañías gasísticas dirigidas por personas cercanas a El Jardinero.

Entre estas empresas señaladas se incluyen complejos turísticos, centros comerciales, empresas inmobiliarias, restaurantes, empresas agrícolas y empresas fantasma como:

Petrocoda S. A . dic . V - empresa de gasolineras

Stella Servicios Comerciales Y Empresariales S. A . dic . V. - empresa mayorista de ropa.

Casa Tequilera El Origen Del Tequila S . A . de C . V . - empresa de producción de cultivos para bebidas.

Hurrari Kash S . A . Promotora de Inversión de C . V - empresa constructora.

Agropecuaria Amateq Del Valle S . A . de C . V . - empresa de producción agrícola.

Bubux Baby Shoes S.A. de C.V. ( Bubux) - empresa que se dedica a la venta de calzado infantil.

Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S . A . de C . V . - empresa de seguridad privada.

Strong Energy S.A. de C.V. - Empresa de extracción de petróleo y gas natural.

Empresas fachadas

Asimismo, las autoridades mexicanas detectaron posibles “inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero”.

La UIF concluyó que “presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente”.

Miembros de la Guardia Nacional haciendo presencia en Ciudad de México para garantizar la seguridad ante posible violencia narco. (Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar Miembros de la Guardia Nacional haciendo presencia en Ciudad de México para garantizar la seguridad ante posible violencia narco. (Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que incluyó a los individuos vinculados por EE. UU. al crimen organizado a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), así como a otros ocho adicionales acusados de formar parte de la misma red del CJNG.

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Cooperación bilateral

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada”, defendió la dependencia gubernamental.

El año pasado, Washington designó al CJNG como organización terrorista junto a otros carteles del narcotráfico en México, en un contexto marcado por el aumento de la presión de la Casa Blanca al país vecino en la lucha contra el crimen organizado.