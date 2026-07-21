Con apoyo aéreo, controlan incendio que comenzó hace doce días en la cordillera de Nariño

Cumbitara-Nariño

Las acciones coordinadas entre los organismos de socorro, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional, la comunidad y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo permitieron controlar casi en su totalidad el incendio forestal registrado en el cerro Aminda, zona rural del Municipio de Cumbitara.

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La operación hizo posible extinguir el fuego en todos los sectores con acceso terrestre y evacuar de forma segura a las unidades bomberiles desplegadas en la montaña.

Atención emergencia Cumbitara - Foto: DAGRD Ampliar Atención emergencia Cumbitara - Foto: DAGRD Cerrar

Solo permanece un foco de reducidas dimensiones en la parte alta, un área de muy difícil acceso que continúa bajo vigilancia permanente explicó el director de Gestión del Riesgo de Desastres, Gabriel Ocaña Aguirre.

El funcionario destacó la participación de 35 bomberos voluntarios, distribuidos en cinco unidades de los Municipios de La Unión; dos de San Bernardo; tres de Córdoba; tres de Potosí; una de Chachagüí; cinco de El Rosario; cuatro de Ipiales; cinco de Cumbitara; dos de Policarpa y cinco de Pasto.

Con la emergencia controlada, se realizó la extracción del personal que permanecía en el cerro. Varias unidades presentaban signos de agotamiento físico debido a las condiciones exigentes del terreno y a las extensas jornadas de trabajo.

Ocaña Aguirre, señaló que esta emergencia evidenció la importancia de destinar recursos a la prevención, ya que resulta más eficiente que asumir los costos sociales, ambientales y operativos que genera un incendio de gran magnitud. Asimismo, reiteró el llamado a los municipios que aún no han suscrito los convenios interadministrativos con los cuerpos de Bomberos, al destacar que disponer de recursos y equipos oportunamente puede marcar una diferencia determinante durante la atención de una emergencia. También agradeció el compromiso y la entrega de los bomberos voluntarios que atendieron el llamado del departamento.