La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, visitó el C4 de Bogotá, en compañía de Galán

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, visitó en las últimas horas el C4 de Bogotá, en compañía del alcalde Carlos Fernando Galán. Según la Alcaldía, en este encuentro se puso a disposición de la Fiscalía las herramientas tecnológicas y capacidades técnicas que ha adquirido la ciudad para fortalecer la lucha contra el hurto.

“Hoy recibimos la visita de la Fiscal General aquí en el C4 de Bogotá. Es una oportunidad para que la Fiscalía conozca lo que ha avanzado el C4 en este gobierno, cómo se ha fortalecido, cómo hemos logrado conectar más cámaras, incorporar tecnología y de esa forma aportar todo eso a la lucha contra el delito”, dijo el alcalde.

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Asimismo, el mandatario aseguró que desde Bogotá se seguirá apoyando a la Fiscalía. “Lo ponemos al servicio de la Policía, de las demás entidades, pero particularmente de la Fiscalía, para que sigamos siendo cada vez más eficaces en esa lucha contra la delincuencia que se presenta en Bogotá”, agregó el mandatario.

Por su parte, la fiscal agradeció al alcalde Galán y dijo que desde la Fiscalía están haciendo una visita por las grandes ciudades, revisando los modelos de seguridad y buscando las mejores formas de trabajar de manera articulada para combatir el crimen.

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“Todas estas apuestas tecnológicas nos sirven para mejorar no sólo la reacción frente al delito, sino también para mejorar nuestras capacidades de investigación. Entonces, muy bien por la apuesta y ahí estamos haciendo esfuerzos articulados”, aseguró la fiscal.