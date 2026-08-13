Volver a ocupar edificaciones tras el terremoto: 5 puntos clave a tener cuenta

Los efectos del terremoto del pasado 10 de agosto continúan siendo evaluados y las cifras se mantienen en constante actualización.

Continúan las labores de búsqueda y en medio de la tragedia, el país se prepara para asumir los retos que implicará el proceso de levantamiento y reconstrucción de las zonas más afectadas del país.

SACS Group es una empresa colombiana especializada en la gestión integral de riesgos para la ocurrencia de emergencias, y trabaja a favor de la seguridad, preparando desde la prevención de riesgos y también con respuestas y acompañamiento tras la ocurrencia de una emergencia cómo la que hoy enfrenta al país.

“El movimiento termina, pero la evaluación apenas comienza”

Ante este panorama, la empresa comparte información indispensable a la hora de volver a ingresar a una edificación después de un sismo para evitar un nuevo incidente.

Es importante que las personas que tuvieron que evacuar viviendas, oficinas y otras edificaciones sepan que, deben evaluar cuándo pueden regresar y qué deben revisar antes de hacerlo.

Cinco puntos esenciales

Estos puntos pueden advertir sobre posibles afectaciones en las edificaciones y que permiten una primera evaluación visual necesaria antes de volver a ingresar:

Columnas, vigas y muros estructurales: la aparición de grietas importantes después del movimiento, desprendimientos o cambios visibles en estos elementos requiere especial atención. Si se identifican, no se debe ingresar únicamente para comprobar el estado del interior. Pisos, muros y forma de la edificación: Los hundimientos, separaciones o deformaciones que no existían antes del sismo pueden ser señales de afectación. Se recomienda una valorización especializada. Puertas y ventanas: No debe ignorarse si dejan de abrir o cerrar normalmente después del sismo, tampoco si quedan atascadas o sus marcos presentan deformaciones pues pueden alertar sobre un posible desplazamiento de alguna parte de la edificación. Fachadas, balcones, cubiertas y cielos rasos: Es importante recordar que no todo los riesgos están en la estructura principal. Vidrios, revestimientos, tejas, cielorrasos u otros elementos pueden quedar inestables y desprenderse posteriormente. Redes de gas, electricidad y agua. No se debe manipular ni restablecer los servicios hasta contar con apoyo especializado si se identifican chispas, olor a gas, cables expuestos, fugas de agua o daños visibles en las instalaciones.

Comprobar que el regreso a la cotidianidad sea seguro, también es prioridad

Finalmente, SACS Group informa que las horas posteriores a un sismo deben entenderse cómo una etapa de verificación antes de la normalización. Es prioridad poder comprobar que las condiciones permitan un regreso a la cotidianidad de manera segura.

Por esto, inicialmente es conveniente realizar una evaluación visual con ayuda de los puntos anteriormente mencionados. Así mismo, si las edificaciones no evidencian afectaciones, en todo caso es prudente esperar entre 3 y 4 horas antes de volver a ingresar.

Si se evidencian fallas en la infraestructura lo más recomendable es no ingresar hasta que haya pasado un periodo de más o menos 48 horas, tiempo en el que suelen presentarse la mayoría de réplicas. En la medida de lo posible, es ideal poder buscar una infraestructura más segura en lo que puede determinarse la seguridad de la edificación afectada.

Sin embargo, esta evaluación visual no es equivalente a una evaluación técnica. Dependiendo de las características del inmueble y del movimiento experimentado, pueden existir daños que una persona sin formación técnica no esté en capacidad de identificar.

Por eso, si las autoridades restringen el ingreso, existen antecedentes de daños en la edificación o se identifican cambios posteriores al mismo, SACS Group recomienda esperar una valoración competente antes de retomar la ocupación.

Carolina López Pérez, gerente técnica para Latinoamérica de SACS Group, informa:

“Después de un sismo hay una pregunta que debería anteceder cualquier regreso: ¿qué cambió en esta edificación después del movimiento? Identificar las señales, no minimizar los daños y saber cuándo se necesita una evaluación especializada puede evitar que una emergencia que ya pasó genere un nuevo incidente”.