Línea 1 del metro de Bogotá superó el 80% de avance: ¿Cómo van las obras alrededor?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la Línea 1 del metro registra un 80,37% de ejecución y está oficialmente en la recta final para su puesta en funcionamiento.

Aunque la obra sigue cumpliendo con el cronograma pactado, también están pendientes las obras aledañas como la fachada de las estaciones y los espacios públicos.

¿Ahora qué sigue?

Para el alcalde Galán, a pocos meses de que entre en funcionamiento del Metro, este es un “momento crítico”.

De acuerdo con el mandatario, “tenemos que avanzar en la construcción del viaducto, sistemas metro ferroviarios, estaciones, fachadas, espacio público, urbanismos, redes en fin todo. Si alguno de ese elemento se atrasa puede afectar los otros”.

Indicó que desde el Distrito trabajan para solucionar cualquier inconveniente y que el consorcio del proyecto, que es Metro Linea 1, pueda trabajar y cumplir con el cronograma.

Señaló que aun así el consorcio debe mejorar en sus capacidades, como por ejemplo en tener personal calificado.

Riesgoso movimiento en la obra del Metro

Este fin de semana se realizó un movimiento que requería la última tecnología y mucha precisión para izar un vano, una estructura de 11 dovelas de más de 465 toneladas, en el viaducto del Metro.

La operación duró cerca de 10 horas y ha sido la mayor carga levantada en el proyecto. Para lograrlo, fue necesario utilizar dos grúas de 600 toneladas de capacidad cada una, consideradas entre las de mayor capacidad del país.

Además, ingenieros estructurales, especialistas en izajes críticos, operadores de grúa, equipos de topografía, personal SST y diferentes áreas técnicas del Concesionario trabajaron de manera articulada en la planeación del procedimiento.

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