Empezó el trasteo en Casa de Nariño para la llegada de Abelardo de la Espriella: así va el proceso

Ya empezó el trasteo en la Casa de Nariño para la llegada del nuevo gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

El consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, desocupó su oficina y empezó a sacar sus pertenencias, incluyendo el óleo sobre vidrio ‘Se pacta y se cumple’.

Según Otty Patiño, la obra fue pintada por su hija, por lo que hace parte de sus bienes personales.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro está entregando retratos autografiados suyos, a los funcionarios que deseen conservarlos.

Es de recordar que en cada una de las oficinas de la Casa de Nariño hay retratos oficiales del presidente, que ahora hacen parte del proceso para desocupar esas dependencias.

Ahora, en la Casa de Nariño funcionan las dependencias de la Presidencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).

Entre las que deben desocuparse están el Despacho del Presidente de la República, la Secretaría General del DAPRE, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Jefatura de Despacho Presidencial, la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y las consejerías.

Trasteo en Casa de Nariño. Foto: Laura Duarte / Caracol Radio Ampliar Trasteo en Casa de Nariño. Foto: Laura Duarte / Caracol Radio Cerrar

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