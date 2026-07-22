Nueva puja en el Congreso por el lugar de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella

La plenaria del Senado protagoniza este martes un nuevo pulso político por el lugar donde se realizará la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Sobre la mesa hay dos proposiciones con posturas opuestas: una busca que el Congreso autorice que la ceremonia se lleve a cabo en una guarnición militar y la otra defiende que el acto se mantenga en el Capitolio Nacional, como sede del Congreso de la República.

La iniciativa para trasladar la posesión a una instalación militar fue promovida por el Partido Salvación Nacional.

La representante Karol Borda aseguró que la propuesta ya cuenta con el respaldo de varias bancadas.

“Obtuvimos la firma del Movimiento Creemos, el Partido de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, Conservadores, Liberales e incluso de varios representantes de las curules de paz”, afirmó.

En contraste, la senadora Sandra Chindoy, del Pacto Histórico, presentó una proposición para que se respete el escenario tradicional de la posesión presidencial, argumentando razones constitucionales y de austeridad.

“La pregunta que le hacemos al Congreso es cuánto le va a costar al bolsillo de los colombianos la posesión de Abelardo De La Espriella con todo lo que demanda en términos logísticos y operativos hacerla en una guarnición militar”, señaló.

Esa posición también fue respaldada por el representante Gabriel Becerra, quien insistió en que la investidura debe realizarse en el recinto del Congreso.

“Nosotros vamos a defender que sea en este recinto de la democracia, del pueblo, de la vida civil, de la vida republicana”, manifestó.

Desde el Partido Conservador, su presidente Efraín Cepeda expresó su respaldo a la propuesta de realizar la ceremonia en una guarnición militar, al considerar que también sería un reconocimiento a la Fuerza Pública.

“También es un homenaje a las Fuerzas Militares de Colombia, que han puesto el pecho ante estos flagelos tan graves”, afirmó.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila señaló que la discusión podría estar acompañada de un fuerte simbolismo político.

“Seguramente habrá algún tipo de show, como el que hizo en su momento el presidente Petro con la espada de Bolívar, pero hasta antes de que se le imponga la banda presidencial al nuevo presidente, el presidente sigue siendo Gustavo Petro”, dijo.

El debate continuará en el Senado durante los próximos días y será el Congreso el que defina si la posesión presidencial del próximo 7 de agosto se realiza en una guarnición militar o mantiene como escenario el Capitolio Nacional.