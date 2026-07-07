DAPRE oficializó los contratos para los retratos de Petro y Francia Márquez: esto costarán las obras

El Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) adjudicó dos contratos para la elaboración de los retratos oficiales del presidente saliente, Gustavo Petro, y de la vicepresidenta saliente, Francia Márquez, obras que serán exhibidas de manera permanente en las sedes oficiales una vez ambos dejen sus cargos.

De acuerdo con la información publicada en la plataforma de contratación estatal, el contrato para el retrato de Gustavo Petro fue publicado el 3 de julio y tiene un valor de $75 millones. La obra fue adjudicada al artista Luis Jaime Rojas Rodríguez y contempla la creación del retrato que será instalado en el hall de expresidentes de la Casa de Nariño.

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Por su parte, el contrato para el retrato oficial de Francia Márquez fue publicado el 2 de julio por un valor de $45,5 millones. La artista seleccionada fue Ada Ruth Margarita Ariza Aguilar, quien realizará un óleo sobre lienzo que será exhibido en el hall de exvicepresidentes de la Vicepresidencia de la República.

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Reacciones políticas

La publicación de los contratos provocó pronunciamientos desde distintos sectores políticos.

El senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó la contratación y afirmó: “Para eso querían seguir asfixiando con más impuestos a los colombianos y han empeñado el país a tasas de usura”.

Por su parte, el representante del Pacto Histórico, Eduard Sarmiento, defendió la decisión y respondió: “Por ustedes que no se ponga al retrato de Petro en el hall de expresidentes. Lo odian por devolverle dignidad al pueblo colombiano; pues bien, los artistas cobran y allá en Palacio han pagado obras muchísimo más caras”.

Hasta el momento, el DAPRE mantiene publicados ambos procesos contractuales, que aparecen con estado de “proceso adjudicado y celebrado” bajo la modalidad de contratación directa para la ejecución de trabajos artísticos.