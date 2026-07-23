Crisis en Cambio Radical: Carlos Cuenca saldría de Comisión de Acusación en medio de puja de poder

Tras la muerte del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, su partido, Cambio Radical, enfrenta una nueva crisis que tiene de telón de fondo la pelea por el poder de la colectividad.

Ante la ausencia de su líder natural, Cambio Radical está siendo dirigido por Enrique Vargas Lleras, quien, según varias fuentes, no ha logrado cohesionar a las bancadas que se acaban se posesionar en el Congreso de la República. Tradicionalmente, Cambio se había repartido en dos bloques: los congresistas alineados con la “Casa Char” y los que obedecían a las directrices del desaparecido Germán Vargas Lleras.

Con la nueva coyuntura, ocho representantes, en su mayoría nuevos, armaron un bloque mayoritario que está disputándose el control de los espacios asignados al partido, entre ellos la Comisión de Acusación, que investiga al presidente de la República, a expresidentes, magistrados y al fiscal general, entre otros.

Hasta hace dos días, la silla que le corresponde a Cambio en esa célula legislativa la iba a ocupar el congresista del Guainía, Carlos Cuenca, quien había estado ahí en los últimos años. Sin embargo, en una sorpresiva reunión de bancada, Cuenca fue reemplazado por el representante Welfran Junior Mendoza, del Atlántico.

6AM W conoció el acta de la bancada en la que queda constancia de la inesperada modificación y allí se aclara que el representante Cuenca, quien habría expresado su descontento, se abstuvo de votar. Otros representantes antiguos decidieron no participar de la discusión que consideran es “penosa”.

En todo caso, en dos años habría rotación y Cuenca tendría opción de regresar, conforme al acuerdo.

¿Quién mandará en Cambio?

Ante el panorama, hay congresistas que proponen el nombre de Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca, para que asuma la Presidencia de la colectividad. García, quien renunció hace tiempo al partido de La U, goza del cariño y respeto de gran parte de la bancada y hasta del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. De hecho, el grupo político que lidera el exgobernador tiene hoy dos senadores en Cambio: Nicolás Gómez y Nelson López.

Además, García es visto como cercano al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a quien apoyó muy temprano en la campaña. El exgobernador, que sonaba incluso para ministro del gobierno entrante, le dijo a 6AM que no está interesado.

Al indagar sobre lo sucedido, varios integrantes de Cambio Radical confirmaron a este noticiero que las tensiones vienen haciéndose cada vez más evidentes y, de hecho, hay preocupación por el futuro del partido, que, de no encontrar un líder que recomponga el rumbo, podría terminar en un proceso de escisión, es decir, un divorcio que llevaría a que alguno de los sectores en disputa arme rancho aparte y se cree un nuevo partido.

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