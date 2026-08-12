71 viviendas destruidas y 35 municipios del Cauca afectados por el terremoto

Los daños en los perímetros urbanos se concentraron en siete municipios del Cauca. Crédito: Suministrada.

Cauca

A 35 se elevó el número de municipios afectados y a más de 70 las viviendas destruidas en el Cauca por el terremoto del pasado lunes. Las verificaciones en territorio podrían aumentar las cifras en las próximas horas.

La Oficina de Gestión del Riesgo departamental confirmó que en total son 1.241 las viviendas afectadas en todo el Cauca, 71 de ellas destruidas. Además, 31 iglesias presentan daños de consideración, igual que un cementerio.

Los municipios más afectados son Buenos Aires, Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Guachené, ubicados en el norte del Cauca, cerca del departamento del Valle del Cauca.

Wisner Cortés, director de gestión del riesgo señaló que en la localidad de Buenos Aires las viviendas con daños severos son 136 y en Santander de Quilichao 120.

“Sabemos que hay muchas afectaciones en Guachené y Puerto Tejada por su cercanía con el Valle del Cauca, pero están en evaluación”, dijo el director.

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que las afectaciones en los cascos urbanos tuvieron lugar en El Tambo, Cajibío, Morales, Popayán, Caldono, Toribío y Caloto. 15 instituciones educativas en el departamento también presentan daños en los municipios de Inzá, Miranda, Mercaderes, Buenos Aires, entre otros.

Además, la entidad registró cinco instituciones de salud con afectaciones en la ciudad de Popayán, incluidos daños a la infraestructura en la clínica La Estancia y cierre de quirófanos. Mientras que el Hospital Susana López de Valencia presentó daños en el segundo piso y el área de neonatos.

Entre tanto, gestión del riesgo departamental aseveró que, por el momento, las comunidades no han solicitado apoyo humanitario y que se dispondrá, de acuerdo con las necesidades, un banco de materiales para atender las afectaciones en infraestructura.

Las evaluaciones continúan en los territorios para consolidar el número de daños y afectaciones definitivas y poder tomar decisiones en beneficio de los habitantes.