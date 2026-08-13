‘En comunidad podemos ayudar’: Cauca habilita centro de acopio para damnificados por el terremoto

Popayán, Cauca

La Gobernación del Cauca habilitó el Centro de Convenciones Casa de la Moneda, en Popayán, como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto registrado el pasado lunes en Colombia.

La campaña ‘En Comunidad Podemos Ayudar’ recibe alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, kits de aseo, tapabocas, gafas, guantes, cobijas y colchonetas, entre otros elementos de primera necesidad.

La gestora social del departamento, María Victoria Guzmán Vargas, explicó que uno de los objetivos es identificar a los caucanos afectados que se encuentran en Valle del Cauca, Chocó y Risaralda, para llevarles apoyo.

“Queremos identificar dónde están las personas que necesitan ayuda y que todavía no la han recibido”, señaló la funcionaria.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada con la Policía Nacional, que apoyará la identificación de las comunidades con mayores necesidades y la organización de las entregas.

La Gobernación espera reunir una cantidad suficiente de ayudas para definir los territorios a los que serán trasladadas. Para este proceso ya se cuenta con transporte y logística.

En el Cauca, las autoridades mantienen el seguimiento a las afectaciones ocasionadas por el terremoto, mientras avanzan las verificaciones en los municipios del departamento.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas ni lesionadas por la emergencia.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hizo un llamado a los caucanos y a las empresas para sumarse a la jornada y aportar elementos que puedan ayudar a las familias que perdieron sus viviendas o resultaron afectadas por el sismo.

“Desde el Cauca queremos acompañarlos con hechos. Cada aporte puede ayudar a una familia a comenzar de nuevo”, señaló el gobernador.

Las donaciones se recibirán en la Casa de la Moneda de Popayán del 11 al 15 de agosto, en horario de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

La jornada busca canalizar la solidaridad de los caucanos para brindar apoyo a las familias damnificadas por la emergencia.