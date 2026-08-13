El Ejército destruyó un depósito con abundantes explosivos y evitó planes terroristas en el Cauca

Los hechos se registraron en la vereda El Filo, corregimiento de La Emboscada en el municipio de El Tambo. Crédito: Ejército Nacional.

El Tambo -Cauca

En el Cauca el Ejército Nacional Frustró un ataque terrorista con la ubicación y destrucción de un depósito con cerca de 50 explosivos. Al parecer, las disidencias de las Farc planeaban atentar contra la Fuerza Pública y a la población civil en el Cañón del Micay.

Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro encontraron 47 explosivos en medio de operaciones militares en la vereda El Filo, corregimiento de La Emboscada en el municipio de El Tambo.

Para el Ejército Nacional, el material detonante pertenecía a la compañía Fardey Días de la estructura Carlos Patiño al mando de las disidencias comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.

El equipo de explosivos y demoliciones realizó de manera controlada la destrucción los dispositivos en cumplimiento de todos los protocolos de seguridad, salvaguardando la integridad de la población y los militares.

Con la acción militar, según las autoridades, se evitó que el grupo armado ilegal perpetrada una nueva acción terrorista en el territorio caucano que habría dejado un saldo fatal.

La Fiscalía asumió la investigación del suceso con el objetivo de avanzar en los procesos de identificación y judicialización de los responsables.