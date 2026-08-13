12 días completa el Volcán Puracé del Cauca en alerta Naranja

Las recientes emisiones de ceniza fueron captadas por una de las cámaras del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán. Crédito: Servicio Geológico Colombiano.

Puracé - Cauca

En el Cauca el Volcán Puracé completa 12 días en alerta Naranja, la actividad sísmica se mantiene y en las últimas horas se registraron seis emisiones de ceniza que alcanzaron los 500 metros de altura sobre el nivel del cráter.

Desde el primero de agosto la cadena volcánica se enmarca en alerta naranja por el incremento de la actividad sísmica, el flujo de dióxido de azufre, por encima del promedio conocido para este volcán, y el aumento continúo de las concentraciones de dióxido de carbono.

El servicio Geológico Colombiano reiteró que la alerta Naranja “representa mayores probabilidades de erupción, pero no una erupción inminente”.

Las recientes emisiones de ceniza fueron captadas por una de las cámaras del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán.Los reportes dan cuenta que se percibió caída de ceniza en las veredas del área de influencia incluido el territorio de Cristales.

El servicio Geológico puntualizó que la actividad del volcán continúa superando por un amplio margen los cálculos de las líneas base de comportamiento, situación que obliga a mantener la alerta Naranja.

Además, explicó que los cambios de comportamiento temporales no implican necesariamente que disminuya o aumente el grado de la alerta. En ese sentido recomendaron a la población seguir cumpliendo con las recomendaciones establecidas.