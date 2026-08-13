Persisten afectaciones para cultivadores en el área de influencia del volcán Puracé del Cauca

“Los cultivos quedan cubiertos, oscuros, las partículas del volcán los queman, se secan y ya no vuelven a nacer”. Foto; Consejo Regional Indígena del Cauca.

Puracé - Cauca

Comunidades que habitan cerca del volcán Puracé en el oriente del Cauca a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, denunciaron que persisten las afectaciones para el sector agrícola por la caída de ceniza. Las pérdidas serían incalculables.

El fenómeno que se registra desde hace más de 15 días ha cubierto cultivos y pastizales golpeando, según Nora Lebaza, habitante de la vereda Cristales, al ganado que, por la situación, deja de consumir pastos limpios, impactando la producción de leche.

“Los cultivos quedan cubiertos, oscuros, las partículas del volcán los queman, se secan y ya no vuelven a nacer”, dijo Lebaza.

Desde este territorio la población afirmó que la situación es insostenible, la ceniza les obliga a lavar en repetidas ocasiones los cultivos de fresa, planta por planta y disponer de equipos para remover el material volcánico y no perder las cosechas.

Idelfonso Gurrute, habitante de esta vereda explicó que, “yo lavo el cultivo casi a diario y donde no se puede ya se hace más complicado porque toca conseguir gasolina y no es suficiente”. Para los campesinos esta situación es agotadora, costosa e insostenible.

“El monto de las pérdidas es muy amplio casi que incalculable, además los pocos recursos que llegan no alcanzan”, explicó Gurrute.

Los afectados denuncian que hasta esos territorios no han llegado las autoridades más que con charlas, pero sin soluciones.

“Hasta donde tenemos los cultivos nadie ha llegado para saber que nos hace falta. Por eso a las autoridades les pediría que llegaran a las casas donde se encuentra la verdadera emergencia”, destaco.

A la problemática se suma la afectación a las fuentes de agua potable y la situación es similar en los territorios de Loma Linda y Alto Anambío.

Estas comunidades exigen de las autoridades soluciones permanentes para proteger el agua, los cultivos y los animales con un seguimiento constante para cada uno de los perjuicios.

La alcaldía de Puracé informó que en articulación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y el Resguardo Indígena de Kokonuko se realizaron recorridos en varias veredas con el propósito de fortalecer las acciones de preparación ante la emergencia.

A pesar de los esfuerzos de los pobladores, el comportamiento del volcán, que se mantiene en alerta naranja, dificulta las actividades en el campo y pone en riesgo la producción y el sustento de las familias.