Hombre que secuestró a dos funcionarios de Fiscalía en Cauca fue condenado a 25 años de cárcel

Popayán, Cauca

A 25 años y 9 meses de cárcel fue condenado Maicol Valencia García por el secuestro de dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la esposa de uno de ellos, ocurrido en zona rural de Santander de Quilichao, norte del Cauca.

Los hechos se registraron el 19 de abril de 2024, cuando las víctimas viajaban de Cali hacia Popayán. Debido a un cierre de la vía Panamericana, tomaron un desvío por la vereda El Turco, donde fueron interceptadas por hombres armados que las retuvieron.

Durante el secuestro, los delincuentes les quitaron las armas de dotación, proveedores, municiones, una camioneta de la Fiscalía, equipos de cómputo, teléfonos celulares y documentos relacionados con investigaciones que adelantaba la entidad.

Las víctimas permanecieron 23 días en poder de sus captores y fueron liberadas el 12 de mayo de 2024, gracias a la mediación de una comisión humanitaria.

La investigación permitió establecer la participación de Maicol Valencia García en el secuestro.

El hombre aceptó su responsabilidad y un juez especializado de Popayán lo condenó por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado.

Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa equivalente a 13,12 salarios mínimos legales mensuales vigentes.