Crean grupo especial para recuperar la seguridad en la Circunvalar tras hechos de violencia

Pereira

Luego de los recientes hechos de violencia, los casos de hurto, las denuncias ciudadanas relacionadas con el tráfico de estupefacientes y los problemas de convivencia en la zona rosa de la ciudad, la Policía realizó este fin de semana operativos que dejaron el cierre temporal de tres establecimientos abiertos al público por incumplir la normatividad vigente.

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Además, los controles se extendieron al sector de La Julita, donde las autoridades identificaron aglomeraciones por la venta de bebidas alcohólicas que, según indicaron, facilitaban el consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, la comisión de delitos y las afectaciones por ruido a los residentes.

El nuevo grupo especializado también tendrá como prioridad esclarecer el homicidio registrado recientemente en la avenida Circunvalar, hecho que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en este corredor de la ciudad.

Con esta estrategia, la Policía busca responder a las preocupaciones de comerciantes, residentes y visitantes, quienes en las últimas semanas han denunciado un aumento de los hechos de inseguridad en la zona.

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Las autoridades aseguraron que los operativos y controles serán permanentes para combatir el tráfico de estupefacientes, fortalecer la convivencia y devolver la tranquilidad a uno de los sectores comerciales y de entretenimiento más importantes de Pereira.