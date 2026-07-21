Defensoría del Pueblo exige medidas de protección para población del Cauca afectada por la violencia

Cauca

La Defensoría de la Pueblo exigió protección para la población en el Cauca. Las recientes situaciones de violencia propiciadas por actores armados afectaron a civiles, hechos que motivaron la petición del organismo humanitario.

El pronunciamiento tiene lugar por hechos ocurridos entre el 14 y el 19 de julio, incluidos ataques con explosivos, confrontaciones armadas, hostigamientos y otras acciones violentas en diferentes regiones del país.

En el Cauca, la Defensoría hace referencia al suceso del sector de El Filo, en límites entre los municipios de Argelia y El Tambo donde un grupo de personas, al parecer, constreñidas por las disidencias de las Farc, intentó expulsar a las tropas.

En medio de esos eventos, varios civiles intentaron, al parecer, “despojar de sus armas de dotación a los militares” quienes abrieron fuego, “dejando a una persona fallecida y otras tres heridas, incluido un menor de edad”.

A este hecho se suman los hostigamientos con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Crucero de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, que no dejaron víctimas mortales ni heridos, pero sí temor y zozobra entre la población.

Por la magnitud de las situaciones, la Defensoría del Pueblo solicitó una presencia institucional coordinada para salvaguardar los derechos de la población civil afectada por estos enfrentamientos y hostigamientos.

El organismo señaló que es fundamental que el Gobierno nacional y las autoridades territoriales fortalezcan las medidas de prevención y protección para garantizar la atención integral de las comunidades impactadas.

Además, exigió a todos los actores armados el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.