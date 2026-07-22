Aeropuerto de Popayán presenta restricciones por emisiones de ceniza del volcán Puracé

Popayán, Cauca

El Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán presenta restricciones en su operación debido a las emisiones de ceniza del volcán Puracé, situación que ha afectado la movilidad aérea en la ciudad.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la terminal cerró temporalmente por la presencia de material volcánico sobre la pista, lo que impide garantizar condiciones seguras para los vuelos.

La medida es preventiva y busca evitar riesgos para las aeronaves y los pasajeros.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán Puracé continúa en alerta amarilla y que en los últimos días se han registrado emisiones de ceniza con columnas de hasta 2.100 metros de altura sobre el nivel del cráter, con dispersión hacia el noroccidente.

La ceniza ha sido reportada en sectores como Puracé, Coconuco, Paletará y algunas zonas de Popayán. Además, se ha evidenciado un aumento en la emisión de dióxido de azufre y en la actividad interna del volcán.

Las autoridades señalaron que este comportamiento hace parte del nivel de alerta amarilla, por lo que las emisiones pueden continuar presentándose.

La Aeronáutica Civil continúa monitoreando la situación y recomendó a los pasajeros contactarse con sus aerolíneas para verificar posibles cambios en sus itinerarios.