Concejo pide plan urgente para recuperar el histórico Coliseo Peralta de Bucaramanga

En medio del debate de control político a la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga, el estado del histórico Coliseo Peralta se convirtió en una de las principales preocupaciones expresadas por el Concejo Municipal. Algunos cabildantes hicieron un llamado a la administración para que priorice la recuperación del inmueble y avance en la consecución de los recursos necesarios para su restauración.

Durante la plenaria de este martes 22 de julio, el concejal Diego Armando Lozada Trujillo advirtió que la infraestructura del Teatro Coliseo Peralta, considerado uno de los escenarios culturales más importantes de Bucaramanga y del nororiente colombiano, se encuentra en un estado crítico.

Señaló que el edificio hace parte del patrimonio histórico de la ciudad y que su recuperación permitiría fortalecer la oferta cultural, articulándola con proyectos como la recuperación del centro histórico y la formación artística que se desarrolla en instituciones como la Escuela Municipal de Artes - EMA.

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Lozada cuestionó que, pese al deterioro del inmueble, no exista un plan de contingencia ni una estrategia clara para su recuperación. Pidió a la administración municipal avanzar en la elaboración de estudios y diseños que permitan gestionar recursos de cofinanciación con el Gobierno Nacional.

“Los problemas heredados hay que solucionarlos, independientemente de dónde se hayan causado”, afirmó el cabildante, quien insistió en que la ciudad no puede seguir aplazando la intervención de un bien patrimonial de gran valor histórico y cultural.

Otras preocupaciones expuestas a la Secretaría de Infraestructura

Además del caso del Coliseo Peralta, durante la sesión fueron planteadas otras inquietudes relacionadas con proyectos de infraestructura y servicios públicos en Bucaramanga.

Entre ellas, los concejales manifestaron preocupación por las dificultades en el suministro de agua que enfrentan varios sectores de la ciudad, especialmente en zonas vulnerables, donde denunciaron que el servicio es insuficiente. También expresaron la expectativa de que, con el nuevo Gobierno Nacional, se impulsen soluciones para este problema.

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Igualmente, el concejal Diego Lozada, cuestionó la incertidumbre alrededor del monumento de la Flor de Bucaramanga, una obra financiada con aportes de entidades públicas y privadas para la conmemoración de los 400 años de la ciudad, cuyo convenio podría liquidarse sin que el proyecto sea ejecutado.

También se solicitó celeridad en la ejecución de las obras de infraestructura educativa financiadas con recursos cercanos a los 83.000 millones de pesos, para tres instituciones educativas: Inem Custodio García Rovira, Dámaso Zapata (Tecnológico) y Colegio Santander.

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Además, de la puesta en funcionamiento de escenarios deportivos como, por ejemplo, el estado de las canchas públicas de squash, ubicadas en el Centro Comercial Acrópolis, que permanecen sin ser inauguradas y ya presentan deterioro por la falta de uso.

Los concejales concluyeron que la ciudad requiere acelerar la ejecución de obras estratégicas y dejar listos los estudios y diseños de los principales proyectos para garantizar su continuidad y financiación en los próximos años.

Suministrada / concejal Diego Lozada Ampliar Suministrada / concejal Diego Lozada Cerrar