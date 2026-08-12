VIDEO | Más de 24 horas de incendio forestal en Mogotes, Santander

Una emergencia por incendio forestal se registra en zona rural de Mogotes, Santander, donde varios focos permanecen activos tras 24 horas y han generado afectaciones sobre la vegetación de sectores altos de Vega de Torres y Vega de Casas.

A través de un video, un ciudadano hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad para atender la situación y evitar nuevas quemas, mientras mostraba la magnitud de las llamas y las áreas que ya habían sido consumidas por el fuego.

“Mire la destrucción, el foco tan terrible que hay en este sector”, señaló el ciudadano, quien aseguró que las llamas alcanzaban diferentes puntos de la zona y que la situación era compleja.

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Los habitantes de estas zonas también han manifestado su preocupación por el impacto ambiental de la emergencia, especialmente porque en la zona existen nacimientos de agua. “Esto es una destrucción a la naturaleza”, expresó, al tiempo que pidió la intervención de la Alcaldía, los Bomberos y los organismos de gestión del riesgo.

Alcaldía pidió apoyo e invitó a prevenir nuevas quemas

Ante la emergencia, la Alcaldía de Mogotes informó que desde el día anterior había reportado la situación al departamento y solicitado el apoyo de la Defensa Civil y los Bomberos de San Gil, quienes comenzaron a trabajar en el control de los focos que aún permanecen activos.

La administración municipal hizo además un llamado a la prevención y pidió a los ciudadanos evitar cualquier acción que pueda generar incendios, como arrojar colillas, fósforos u otros elementos que puedan provocar fuego.

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Las autoridades también solicitaron a la comunidad reportar oportunamente cualquier columna de humo, conato o incendio, teniendo en cuenta que una alerta temprana puede contribuir a evitar que una emergencia de este tipo se extienda.

El ciudadano que registró la emergencia insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad frente al uso del fuego, especialmente durante las actuales condiciones de sequedad: “Con el fuego no se juega”, advirtió.

Así han registrados los ciudadanos el incendio en Mogotes, Santander: