Nueva etapa en la Universidad Industrial de Santander, UIS; del cemento a parque de 22 mil m²

Bucaramanga

El Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander, UIS presentó un nuevo proyecto: un parque que “busca integrar 22.000 metros cuadrados del campus para el aprendizaje, la memoria, la cultura y el encuentro ciudadano”. La idea es articular los espacios existentes para convertirlos en escenarios abiertos de innovación, creatividad, divulgación y aprendizaje”.

Cristian Hernández, arquitecto del proyecto, explicó que “se trata de generar espacios de integración donde confluyan estudiantes, docentes, comunidad universitaria y personas externas a la UIS”.

Luis Eduardo Bautista, director de la Escuela de Diseño Industrial de la UIS destacó en la presentación del proyecto que “uno de los propósitos es que los nuevos espacios puedan convertirse en escenarios para desarrollar actividades académicas fuera de las aulas tradicionales.

En un comunicado, la UIS destaca que “la iniciativa también plantea que el campus trascienda su función tradicional como lugar de enseñanza. El proyecto contempla espacios destinados a la memoria ancestral y a la de las víctimas de la violencia en Colombia, además de escenarios para las ciencias naturales y experiencias multisensoriales relacionadas con la percepción de la naturaleza y el entorno”.

En la propuesta original se mencionan cinco componentes: el Sendero de los Estratos; el Bosque Narrativo; la Casa de la Memoria, en homenaje a las víctimas del conflicto armado; las Terrazas del Conocimiento y la Red de Caminos.

Entre octubre y noviembre habría una versión más ajustada de la propuesta cuando se avance en la incorporación de las diferentes ideas de las escuelas.