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12 ago 2026 Actualizado 22:36

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Bucaramanga

20 rescatistas de Santander ya están en Cali: apoyan labores de búsqueda y rescate

El grupo especializado de la Defensa Civil llegó a Cali para trabajar en estructuras colapsadas. Sus labores incluyen la búsqueda y rescate de personas atrapadas y la recuperación de cuerpos.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Los 20 rescatistas de la Defensa Civil que viajaron desde Santander ya se encuentran trabajando en Cali, una de las ciudades afectadas por el terremoto.

Sus labores incluyen localizar y rescatar a personas atrapadas en estructuras colapsadas, además de recuperar cuerpos.

Los socorristas hacen parte del grupo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano de la Defensa Civil Seccional Santander, USAR COL28, preparado para intervenir en edificaciones colapsadas y trabajar en zonas donde el acceso a las víctimas puede ser complejo.

El grupo fue enviado a Cali para sumarse a los organismos de socorro que trabajan en la ciudad y permanecerá allí mientras se requiera su apoyo en las operaciones.

Además del envío de rescatistas, en Santander continúan las campañas para recoger ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el terremoto.

Solo en Bucaramanga, durante el primer día de la campaña se reunieron más de dos toneladas de donaciones. Los ciudadanos pueden llevar alimentos no perecederos, agua potable y elementos de aseo hasta este jueves.

Lo recolectado será enviado a Bogotá y entregado a la Cruz Roja, que se encargará de distribuir las ayudas en las zonas afectadas del país.

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